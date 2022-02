Google desvela el primer avance de Android 13 bajo el nombre de Tiramisú

Google ha lanzado la primera versión previa para desarrolladores de su próximo sistema operativo para dispositivos móviles, Android 13, que se centra en la privacidad y la productividad, y en el que trabaja con el objetivo de alcanzar la estabilidad en junio.

La primera previa es la primera oportunidad, de momento solo para desarrolladores, para conocer la versión que sucederá a la actual Android 12, como ha informado la compañía estadounidense en un comunicado para desarrolladores de Android.

Las novedades de Android 13 se centran en la privacidad y en la seguridad de los usuarios del sistema operativo, pero también en las características de productividad para los desarrolladores, aunque la empresa seguirá trabajando en Android 12L para móviles con pantallas grandes.

Google ha compartido sus planes para el desarrollo de Android 13 antes de su lanzamiento. La primera fase de previas para desarrolladores tendrá lugar en febrero y marzo, con al menos dos lanzamientos.

Se espera que las primeras betas de Android 13 lleguen en el mes de abril y que, después de varios lanzamientos, la estabilidad del nuevo sistema operativo se alcance el mes de junio, antes de la llegada de su versión final.

Aunque ha reconocido que se trata "solo del principio de Android 13", Google ha dado a conocer las principales novedades presentes en la nueva versión de su sistema móvil en su primera previa para desarrolladores, con la que busca que estos vayan adaptando su 'software' antes de lanzar la versión estable.

A nivel de privacidad y seguridad, Android 13 incorpora dos grandes novedades con respecto a su versión anterior. La primera de ellas es una nueva interfaz de programación de aplicaciones (API) para la herramienta de selección de fotos, con la que los usuarios pueden transferir fotos y vídeos entre 'apps' de forma más segura.

