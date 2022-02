Google cambia el icono de Chrome por primera vez en ocho años

Google está preparando el rediseño del logo de su navegador Chrome, el primero desde el último cambio introducido en 2014 y que muestra una simplificación tanto en forma y las proporciones como en color.

El nuevo logo del navegador llegará próximamente a los usuarios, tras introducción en el canal de pruebas Canary, donde ya pueden verlo los desarrolladores, según ha compartido el diseñador de Google Chrome, Elvin Hu.

El diseño, continuista, simplifica el icono principal al retirar las sombras que hasta ahora acompañaban los límites que marcan las tres franjas de color. También se han refinado las proporciones y los colores (rojo, amarillo y verde) se aprecian más vivos.

Estos cambios sutiles buscan alinearse con una imagen "más moderna" de Google, como ha indicado el diseñador en Twitter. Hu también ha explicado que han adaptado el nuevo diseño de icono a los distintos sistemas operativos.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1