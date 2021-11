Reportada la caída mundial de Instagram, WhatsApp y Facebook

1 Se lee en minutos Judit Bertran



Varios usuarios han reportado este viernes por la tarde la caída de las redes sociales del grupo Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp a nivel mundial.

De acuerdo con la página DownDetector -conocida por reportar las caídas y los fallos de múltiples apps y redes sociales-, las fallas ocurrieron a partir de las 18:05 horas en las aplicaciones de Mark Zuckerberg.

Los reportes engloban varios puntos del mundo.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 12:05 PM EST. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) 19 de noviembre de 2021

User reports indicate Facebook is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) 19 de noviembre de 2021

User reports indicate Instagram is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) 19 de noviembre de 2021

