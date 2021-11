Barbados salta al metaverso: creará la primera embajada digital de la historia

El mundo virtual también puede convertirse en territorio soberano. Este lunes, el gobierno de Barbados anunció que compraría parcelas de terreno digital en la plataforma ‘Decentraland’ para construir ahí la primera embajada digital de la historia, una decisión que se ha considerado un paso histórico para la legitimación del multiverso, la idea de una red de mundos virtuales conectados en la que Facebook y otras grandes compañías están invirtiendo millones.

El pasado domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de la isla caribeña selló un acuerdo con ‘Decentraland’ para comprar tierra digital, levantar un inmueble como embajada y declararla legalmente como un espacio soberano reconocido. La embajada se inaugurará en enero. Barbados también está ultimando acuerdos con otras plataformas similares como ‘Somnium Space’ o ‘SuperWorld’.

La intención de esta pequeña nación insular es desarrollar instalaciones para poder atender a sus ciudadanos más allá del mundo físico, prestar servicios como documentos y visados virtuales y construir un “teletransportador” que permita a los usuarios saltar a otras plataformas del metaverso. Con ello, Barbados “ampliar sus misiones diplomáticas”, abriendo la puerta a una “diplomacia tecnológica que se extienda a lo cultural”, según explicó Gabriel Abed, embajador del país en los Emiratos Árabes Unidos, en una entrevista en Coindesk.

‘Decentraland’ es uno de los mundos digitales más grandes y populares. Como en un videojuego, el usuario puede recorrer esa plataforma descentralizada, adquirir propiedades con criptomonedas e interactuar. Ya hay firmas inmobiliarias que están destinando cientos de miles de dólares a comprar terreno virtual para comprar edificios que puedan revalorizarse en el futuro, algo que también empiezan a hacer empresas, museos o casas de subastas como Sotheby’s.

