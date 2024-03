Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: ni rastro de la camiseta apuñalada que el policía Big Joke usó para culpar al acusado español

Por qué la camiseta no presentaba huellas de sangre

Ya en aquel momento, varios periodistas y la defensa de Sancho plantearon por qué la camiseta no tenía huellas de sangre. Incluso la traductora de 'Big Joke' indicó que no se sabía si Arrieta había muerto por esa puñalada, por una caída o por si Daniel Sancho lo había descuartizado estando vivo. Lo cierto es que el informe del Centro de Ciencias Forenses de Tailandia incluido en el sumario no halló ninguna prueba que ratifique las afirmaciones de 'Big Joke'. El informe consta como documento 1115/2566 y analiza la camiseta agujereada de la víctima con cuatro cuchillos que, según la policía tailandesa, Sancho podría haber utilizado para cometer el crimen. Uno de ellos es el cuchillo que se recuperó en una mochila del detenido y que Sancho admitió haber utilizado para cortar las bolsas de basura donde metió los restos de Edwin Arrieta. Los otros tres corresponden a cuchillos similares a los que había en el bungalow donde ocurrió el crimen y al que Sancho compró en un supermercado dos días antes de los hechos.

