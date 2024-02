Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: se filtra una nueva confesión del acusado durante su primera declaración en la prisión de Koh Samui

Las primeras confesiones de Daniel Sancho no coincidirían con su última versión de los hechos

Seis meses lleva Daniel Sancho en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, hasta la celebración del juicio el próximo 9 de abril, donde se decidirá su condena tras el asesinato y descuartizamiento del que se le acusa. El hijo de Rodolfo Sancho y sus abogados españoles continúan intentando demostrar que no se trata de un asesinato premeditado, sino un accidente en defensa propia. Sin embargo, han salido a la luz las que fueron las primeras declaraciones de Daniel Sancho tras ser detenido, en las que su versión es completamente diferente: "Probablemente entre 17 y 20 partes, en unas ocho o nueve bolsas de basura, pero no recuerdo qué órganos contenía cada bolsa", aseguró en lo relativo al asesinato y descuartizamiento. Además, el joven explicó ese día cómo "no podía controlarme. Estaba asustado y confundido. Estaba lleno de emociones y no podía controlarme", señaló.