El ex-abogado tailandés de Daniel Sancho rompe su silencio tras renunciar al caso: "Los jueces no le van a creer"

Khun Anan, ex-abogado de Daniel Sancho en Tailandia / Agencias

Si bien el foco mediático se encuentra sobre el oficial de policía conocido como 'Big Joke', investigado debido a los rumores que le acusan de corrupción y soborno por parte del ex-presidente de un club de fútbol tailandés, las informaciones relacionadas con Daniel Sancho y Edwin Arrieta no dejan de aflorar. Mientras que su entorno se encuentra organizando una nueva estrategia de defensa a la vez que buscando un nuevo abogado tailandés, la familia de Edwin Arrieta insiste en que se haga justicia por el crimen que ha acabado con la vida de su familiar.

Una de las últimas informaciones clave para el caso de Daniel Sancho ha sido el testimonio de Khun Anan, el que fuera abogado del joven de 29 años durante sus primeras semanas recluido en Tailandia. Sin embargo, poco se había sabido de los motivos que llevaron al distanciamiento entre la familia de Rodolfo Sancho y este abogado surasiático. Semanas después, ha sido en una entrevista para la revista 'Semana', cuando se ha conocido la opinión del trabajador.

Kunh Anan, ex abogado tailandés en el caso de Daniel Sancho / TELECINCO

Si no cambian de estrategia, Daniel morirá "sí o sí"

Noticias relacionadas

Una figura considerada esencial en la elaboración de la defensa de Daniel Sancho, hasta hace apenas unas semanas cuando Rodolfo Sancho emitió un comunicado en el que dejaba claro que no recibirían más los servicios de Khun Anan. Tiempo después, se ha podido conocer la verdad alrededor de su distanciamiento: debido a la presión que recibía por parte de la defensa española, fue decisión del tailandés renunciar al caso de Daniel Sancho. Ahora, su única preocupación es "que Daniel quede en manos de alguien cuya estrategia pueda llevarle a la pena capital", explica.

Según él mismo ha augurado, "si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí", dejando ver el futuro de Sancho. Además, su opinión sobre el abogado español Marcos García-Montes, no es favorable: "El abogado español no respetó el procedimiento y criticó en público mi trabajo, intentando dañar mi reputación y haciendo un espectáculo lamentable y bochornoso a la entrada de prisión", señala. Una defensa solicitada por múltiples abogados debido a su repercusión, que Khun Anan ha preferido evitar a pesar de que "tenía un guion preparado para él", zanja.