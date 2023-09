El informe policial del caso Daniel Sancho da un giro de 180 grados: se elimina una clave y su defensa ve la luz

El informe policial de Daniel Sancho / Agencias

Si bien el foco mediático se encuentra sobre el oficial de policía conocido como 'Big Joke', investigado debido a los rumores que le acusan de corrupción y soborno por parte del ex-presidente de un club de fútbol tailandés, las informaciones relacionadas con Daniel Sancho y Edwin Arrieta no dejan de aflorar. Mientras que su entorno se encuentra organizando una nueva estrategia de defensa a la vez que buscando un nuevo abogado tailandés, la familia de Edwin Arrieta insiste en que se haga justicia por el crimen que ha acabado con la vida de su familiar.

Apenas horas después de conocerse la fecha prevista para el juicio de Daniel Sancho, el próximo 27 de octubre, ha sido gracias al programa de TVE 'Mañaneros', que se han desvelado las claves definitivas del informe policial sobre el caso del acusado español. Una de las colaboradoras habría tenido acceso al informe en cuestión, del que asegura que "el contenido recoge las conclusiones de los investigadores que son definitivas y que ponen luz donde antes había partes grises", señala.

Daniel Sancho fue amenazado con un vídeo sexual junto a Edwin Arrieta

Dejando claro que el primer punto es "que como ya sabíamos, el crimen se produce por una pelea", señalando que no todo se sabe, pues "lo novedoso de este informe policial definitivo, porque este informe es el que se va a elevar al fiscal y al juez, es que no recoge la puñalada que la policía nos contó en aquella rueda de prensa", explica la periodista. Un punto clave que ella misma desarrolla, pues el informe "no recoge esta puñalada a pesar de que nos enseñaron incluso la camiseta. Entonces, sostener esto y defenderlo era complicado y en el informe al que hemos tenido acceso no se recoge", continúa.

Otro de los puntos más sorprendentes que recoge el informe "recoge que Edwin Arrieta le amenazaba con un vídeo sexual de Daniel y con hacer daño a miembros de su familia", señalaba otro de los colaboradores. Un informe que da un giro de 180 grados a la situación, y que parece ser de lo más favorable para el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: "Es el informe más favorable que podía tener Daniel Sancho, parece que lo ha hecho la defensa", sentenciaban en 'Mañaneros'