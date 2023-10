Richard William, nueva víctima de Daniel Sancho: "Me dio un puñetazo en la nariz y me la rompió"

TardeAR ha conseguido en exclusiva el testimonio de Richard William Medina, otra víctima de Daniel Sancho / Twitter TardeAr

El testimonio de Richard William Medina ha dejado a todos los espectadores del programa 'TardeAR' con la boca abierta. Se trata de otra víctima de Daniel Sancho que en 2017 sufrió una agresión por parte del español de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho, que actualmente se encuentra en prisión a la espera de juicio en Tailandia tras haber confesado el asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años.

Los hechos ocurriendo en Madrid durante una madrugada de 2017 en una discoteca de la capital, ubicada en la zona de Avenida de América, según cuenta la víctima, Sancho le rompió la nariz y a su amigo los dientes. Daniel Sancho le golpeó con un vaso rompiéndole los huesos de la nariz y parte de los dientes, a él y a otra persona que le acompañaba. Habla de un Daniel Sancho iracundo, irascible y hasta racista.

Noticias relacionadas

"Me rompió la nariz y el hueso metacarpiano", ha reconocido en el programa recién estrenado de Ana Rosa Quintana. El joven que denunció al chef ha confesado que Sancho le dio un puñetazo en la nariz y le propinó "una serie de patadas con las que me rompió el metacarpiano de la mano". El afectado ha incidido que después del juicio el hijo de Rodolfo Sancho continuaba con una actitud altiva. "Dos o tres años después, fuimos a juicio y él estaba con una actitud muy prepotente". Incluso, ha explicado que tras ganar el juicio, "en la sentencia salió como culpable. Nos pagó unos 14.000 euros aproximadamente por los procesos judiciales y las indemnizaciones".

"Pienso que esta persona iba borracha y drogada, para ser una hora tan temprada él ya iba muy pasado, se le notaba muy agresivo. Estaba también su exnovia que me estuvo increpando. A mí personalmente me decía negro de mierda, que me vaya a mi país, que me vaya de aquí. Él era el líder y las demás personas eran el séquito. Se pensaría que es el rey del mundo por la posición en la que está. A parte yo soy una persona de color, algo tendrá, porque si me llamó negro de mierda, algo de racismo tendrá en lo que es su conciencia", ha detallado Richard.