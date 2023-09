Daniel Sancho no pide perdón al rey de Tailandia para evitar la pena de muerte

Daniel Sancho habría rechazado la visita de su familia / Agencias

Casi dos meses lleva Daniel Sancho, el hijo de Silvia Bronchalo y el actor Rodolfo Sancho, en la prisión de Koh Su Mai, en Tailandia. Está acusado de matar y descuartizar al cirujano de origen colombiano Edwin Arrieta, con el que habría mantenido una relación sentimental. Un presunto crimen por el que la policía tailandesa ha pedido ya la pena de muerte.

Si finalmente la Justicia se mostrara a favor de la pena máxima, a Daniel Sancho solo le quedaría una opción: pedir el indulto real al mismísimo rey de Tailandia, el único que puede conceder esa gracia en el país. Y, para ello hay dos fechas señaladas: el 28 de julio y el 12 de agosto. Los cumpleaños del rey y la reina de Tailandia.

CUMPLEAÑOS REALES

Para conmemorar esas fechas en Tailandia se decreta día festivo nacional, se celebran los días del padre y de la madre y también se tiene una gracia extra con los presos: si así lo deciden el rey y la reina, se les concede el indulto, se les conmuta la pena de muerte por la cadena perpetua o se les rebaja la pena.

Para ello, los presos deben escribir previamente una carta a los reyes en la que confiesen su crimen y muestren su arrepentimiento sincero para después pedir perdón a la Corona y finalmente solicitar el indulto.

Sin embargo, Daniel Sancho no se ha acogido a esta opción.

UN CASO QUE SE COMPLICA

Lo cierto esque, dos meses después de destaparse, el caso de Daniel Sancho no parece haberse esclarecido. Es cierto que el informe policial, revelado este viernes, ha dejado varios datos clave para la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho. Se ha comprobado que el presunto crimen se cometió en medio de una pelea en la que Edwin Arrieta amenaza a Sancho con sacar a la luz un vídeo sexual sino sigue con su relación.

Esto da oxígeno a la defensa de Daniel Sancho, que podría alegar que no hubo intencionalidad o alevosía en el crimen en sí. Sin embargo, en este momento, el equipo está inmerso en la búsqueda de un nuevo abogado tailandés para Sancho después de haber despedido al anterior.

La Policía tailandesa, por su parte, no parece encontrarse en una mejor situación. El foco mediático se encuentr ahora precisamente sobre ella, concretamente sobre el oficial de policía conocido como 'Big Joke', investigado debido a los rumores que le acusan de corrupción y soborno por parte del ex-presidente de un club de fútbol tailandés.

Mientras tanto, desde la cárcel, Daniel Sancho sigue tomando algunas decisiones sorprendentes. Si bien su actitud en prisión ha sido calificada como ejemplar, parece que su relación con sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, no estaría pasando por su mejor momento. Aunque la policía tailandesa le conceción el privilegio de tener un vis a vis con sus padres, sin mampara, Sancho lo habría rechazado y evitado a toda costa.

El indulto

La otra decisión que ha causado conmoción es que Daniel Sancho no haya pedido el indulto a los reyes de Tailandia con motivo de su cumpleaños. Pero lo cierto esque no lo ha hecho porque no cumple las condiciones para ello.

Para poder acogerse a esta medida, el preso tiene que haber sido juzgado y sentenciado. Y debe haber cumplido además un tercio de la pena impuesta por la justicia. Sancho, sin embargo en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, todavía se encuentra a la espera de un juicio que llegará previsiblemente a finales de octubre.