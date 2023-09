La primera visita de Daniel Sancho a la escena del crimen: "Empecé a meterlo en bolsas"

Daniel Sancho, en su regreso con la policía a la escena del crimen. / TELECINCO

Una semana después de que 'Y ahora Sonsoles' emitiese las imágenes de Daniel Sancho en la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta ante la policía tailandesa -contando con una impactante frialdad cómo descuartizó presuntamente al colombiano y como arrastró su cadáver hasta la ducha para que su sangre no coagulase- el nuevo programa de las mañanas de Telecinco, 'Vamos a ver', se ha apuntado un importante tanto periodístico al mostrar en exclusiva la primera visita del hijo de Rodolfo Sancho con la policía tailandesa a la villa de Koh Phanghan en la que supuestamente acabó con la vida del cirujano.

En su regreso a la escena del crimen, Daniel no solo se muestra tranquilo, sino que no duda en hacer una impactante petición a los agentes, a los que se dirige con una sorprendente familiaridad. "Lo empecé a meter en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa" confesaba a la policía antes de observar cómo los investigadores del crimen cuentan, en su presencia, el dinero en metálico que hallaron en la habitación: "Es mío, el de Edwin estaba en su mochila".

Sorprendente petición a la policía

Lejos de mostrarse nervioso o afectado, el hijo de Rodolfo Sancho enseña a la policía la camiseta que llevaba puesta el día que compró los cuchillos para acabar presuntamente con la vida del colombiano, antes de decirle a uno de los agentes, al que llama por su nombre de pila, que se ha "portado realmente bien antes de que me acusárais" y que quiere "seguir haciéndolo": "Quiero seguir cooperando con vosotros" asegura.

Además, Daniel no duda en hacer una sorprendente petición a la policía. Y es que después de que los agentes le pregunten si se quiere dar una ducha -en el baño en el que supuestamente asesinó a Edwin-, algo que le permiten hacer buscando las llaves para quitarle las esposas, el joven les pide si se puede lavar los dientes "un minuto".