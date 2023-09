El asesinato de Edwin Arrieta: la reconstrucción de la confesión de Daniel Sancho

Daniel Sancho explica a la policía de Tailandia cómo asesinó a Edwin Arrieta, en la reconstrucción publicada en exclusiva por ’Y ahora Sonsoles’. / ANTENA 3

Después de muchas incógnitas en torno al caso de Daniel Sancho, el programa de Sonsoles Ónega ha revelado las sorprendentes imágenes de la reconstrucción de los hechos que el mismo Daniel realizó frente a la policía de Tailandia tras la confesión del asesinato de Edwin Arrieta.

Con todo tipo de detalles, así fue la reconstrucción de los hechos en la que Daniel Sancho explicó cómo durante una discusión acalorada con Edwin Arrieta debido a la relación sentimental que mantenían, acabó pegándole un puñetazo y golpeándole en repetidas ocasiones en la cabeza hasta dejarlo inconsciente en el baño de la exclusiva villa en la que estaban hospedados en Tailandia. "En poco tiempo, todo se llenó de sangre", asegura el joven durante la reconstrucción de los hechos.

Tras dos horas sentado frente al cuerpo, Daniel asegura que lo arrastró hasta la ducha donde dejó el agua caliente correr para evitar que la sangre coagulara. Posteriormente lo dejó ahí y empezó a traer las bolsas. "Traje la sierra y el machete", afirma durante la confesión.

Acompañado por más de diez personas entre las que se encuentran las traductoras y las autoridades tailandesas correspondientes, Daniel se muestra muy tranquilo a la hora de relatar los hechos, aunque no puede evitar tensionarse cuando le preguntan por ciertos detalles: "¿Es realmente necesario?" pregunta cuando le ofrecen una especia de cuchillo para que haga la simulación del descuartizamiento.

La confesión del asesinato

"Estaba deshaciendo todo su equipaje", asegura Daniel Sancho mientras aparece sentado, esposado y explicando a los policías cómo sucedieron los hechos aquel día. "Me levanté (de la cama), di un paso atrás y le di un puñetazo", añade antes de que le quitasen las esposas para reconstruir mejor ciertos movimientos: "Así es imposible hacer nada".

Tal y como se puede ver en los videos emitidos en el programa de Antena 3, Daniel le cuenta a la Policia que Edwin se dio un golpe en la cabeza en el baño tras este primer puñetazo que le propinó: "Él me mordió y me agarró. Yo le cogí hacía mí, lo tiré y se golpeó".

"En poco tiempo todo estaba lleno de sangre. Yo no me quedé aquí", expresa a los agentes que recrearon los hechos, mostrándose algo dudoso de cosas que pasaron: "A lo mejor le golpeé otra vez. No lo sé. Yo estaba como ¡bum! Y le golpeé otra vez".

Sancho le cuenta a la policia que pasó dos horas por la habitación principal del bungalow, dejando el cuerpo de Edwin en el cuarto de baño después del mencionado golpe en la cabeza.

En el tercer vídeo emitido en el programa presentado por Sonsoles Ónega, Daniel Sancho también le explica a la Policia tailandesa cómo se deshace del cuerpo de Edwin Arrieta, momento que la periodista confesó como "clave" en la confesión. En él, el chef recrea cómo coge el cuerpo por las piernas y asegura que lo lleva hasta la ducha, donde abrió el agua caliente para que la sangre fluyese y no coagulase.