Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el cabreo de Rodolfo Sancho con la prensa a su llegada a España

¿Está la abuela de Daniel Sancho en la lista de personas que le pueden visitar?

Carmen no ha querido entrar en el tipo de relación que mantenían Daniel y Edwin "por respeto a la víctima", pero sí ha reconocido que el colombiano era "superior" al cocinero porque "tenía más años que él, pero no sabemos lo que ha declarado".

"No he visto los atestados policiales. Lo que figura yo no lo sé, eso lo está llevando la policía, creo que lo está haciendo muy bien. Nosotros tenemos que respetar el trabajo de la policía y tenemos que respetar el trabajo que está haciendo la justicia tailandesa y no te puedo decir más, es que no lo sé porque yo no sé lo que ellos tienen recogido. Pero lo que estoy segura es que lo han hecho bien" ha concluido, muy respetuosa con la investigación que está llevando a cabo la policía tailandesa.

Tras el programa, la abogada ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha insistido en que Rodolfo no viajará a Tailadia "hasta que articule una serie de cosas, como la incorporación de Marcos García Montes, antes de irse".

Además, ha revelado que el actor no estuvo este jueves en Madrid, sino un día antes, el miércoles y además de realizar ciertos trámites, "visitó a su madre" que, como es "normal", está muy preocupada por su nieto. Aunque es un dato que desconoce, Carmen cree que Noela Aguirre no ha hablado con Daniel porque ahora mismo "son su padre y su madre los que están hablando con él". "Si te pones en el papel de abuela lo normal es que quieras hablar con él e irte a Tailandia también" reconoce.

Sin embargo, la portavoz de Rodolfo asegura que ella desconoce si la viuda de Sancho Gracia está en el listado de diez personas que el cocinero ha dado a las autoridades penitenciarias como autorizadas para visitarle en prisión: "No lo sé, si tú me lo estás preguntando digo no lo sé y soy totalmente honesta. Que seguro que saldrá una lista que alguien se inventa pues seguro, yo no te digo la lista que él haya podido hacer, yo te digo que a día de hoy nadie ha alquilado una casa".