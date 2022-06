Se derrumba un escenario en Santiago durante el montaje del festival O Son do Camiño

El escenario principal que se estaba montando en el Monte do Gozo de Santiago se ha derrumbado esta mañana y varios trabajadores quedaron atrapados en un primer momento. Hay dos heridos graves, según ha confirmado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, desplazado al lugar. En un primer momento, fuentes oficiales indicaban que había tres heridos leves y uno grave, pero Calvo ha precisado que son dos las personas que presentan un cuadro más severo, debido al aplastamiento.

En el momento del siniestro una veintena de operarios estaban trabajando en el montaje del festival O Son do Camiño, que está previsto para el 16, 17 y 18 de junio.

El suceso ocurrió alrededor de las 12:30. Los dos heridos graves ya fueron evacuados en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus). Mientras, los demás afectados habrían sido atendidos en el lugar. Pasadas las 13:30, ningún operario quedaba debajo de la estructura.

Derrumbe de un escenario de O Son do Camiño. / FDV

Se han movilizado a las Urgencias Sanitarias —incluido un helicóptero medicalizado que finalmente no se utilizó—, Bomberos, Protección Civil, Policías Local y Nacional y GES de Brión. Los servicios de emergencia continúan en la zona, a la que se han trasladado diversas autoridades autonómicas y municipales, entre ellos el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva.

Por el momento, se desconocen las causas del derrumbe. El conselleiro de Presidencia ha indicado que la investigación sobre los motivos está en una "fase inicial" y ha rechazado comentar la la celebración o no del festival: "La suspensión no se ha puesto encima de la mesa".

Fuentes de la organización han apuntado que ha caído parte de la estructura del escenario principal en montaje en el Monte do Gozo para este ciclo de conciertos.

Como suele ser habitual cuando ocurren accidentes laborales, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado un mensaje para los afectados. "Seguimos con preocupación las implicaciones del suceso de esta mañana en Santiago de Compostela. Toda nuestra fuerza y cariño están con las personas heridas en el accidente y con sus familias", ha escrito en su cuenta de Twitter.

