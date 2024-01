Los alumnos de primaria no podrán llevar móvil al cole y los de secundaria lo tendrán apagado

El alumnado de infantil y primaria no podrá llevar móvil al colegio salvo contadas excepciones que tengan que ver con la salud o con la necesidad de que el alumno deba estar controlado por algún motivo. En secundaria, los estudiantes sí que podrán llevar sus teléfonos, pero estarán apagados. Solo se activarán cuando los docentes lo consideren oportuno como parte del proyecto educativo. La norma afectará no solo a las clases sino a todo el horario lectivo, que incluye patio y comedor. En bachillerato y el resto de formación no obligatoria, el uso del 'smartphone' se hará bajo el criterio de los docentes.

Aprobada por unanimidad, esta es la recomendación que hace el Consejo Escolar del Estado, que reúne a toda la comunidad educativa, desde los docentes hasta las familias, y que hace propia el Ministerio de Educación. Así lo ha confirmado la presidenta del organismo, Encarna Cruces, tras la reunión mantenida esta mañana con la ministra Pilar Alegría.

El próximo 31 de enero, la titular de Educación se reunirá con los consejeros y las consejeras del ramo para poner encima de la mesa esta recomendación, que no es una ley estatal ni una norma propia sino "una puesta en común de la comunidad educativa". "Una manera, según Alegría, de alcanzar un consenso ante un problema que preocupa tanto a la sociedad, como a las familias y a los docentes.

En declaraciones a la prensa una vez concluido el encuentro con el Consejo Escolar, la titular de Educación ha destacado que muchas autonomías ya están regulando el uso del móvil en las aulas en el mismo sentido y que la respuesta está siendo unánime. El Gobierno, ha añadido, "será respetuoso con las normativas propias de cada autonomía".

"Somos conscientes de que vivimos en una sociedad digital, que conlleva ciertos peligros. Por eso, debemos formar a las nuevas generaciones en un uso responsable de la tecnología", ha explicado la responsable del Consejo Escolar. "Todos estamos de acuerdo en esta postura. Tenemos que encontrar alternativas en la docencia y recuperar juegos tradicionales y de convivencia", ha resaltado.