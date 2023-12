ChatGPT, Shakira y la guerra en Oriente Próximo, entre lo más buscado en Google en 2023

Google ha compartido los temas más buscados por los usuarios durante el último año, entre los que se encuentran el 'chatbot' impulsado por inteligencia artificial (IA) ChatGPT, la situación actual de la guerra entre Israel y Hamás, las últimas novedades musicales de la cantante Shakira y el cambio de nombre la red social Twitter a X.

El gigante tecnológico ha recogido todos los temas que más interés han despertado entre los usuarios españoles durante los últimos 12 meses, en referencia a cuestiones relacionadas con noticias, deportistas, televisión y series, cine, recetas y música, entre otros.

En este sentido, según los datos compartidos por Google en un comunicado, el término más buscado en el navegador, relacionado con noticias de actualidad, ha sido el asistente de IA desarrollado por OpenAI, ChatGPT.

Asimismo, los usuarios también han realizado una gran cantidad de consultas sobre el panorama político, buscando sobre las 'Elecciones 2023', junto con los términos 'Amnistía' y 'Lawfare'. Tanto es así que, entre el Top búsquedas 'Cómo...?' 2023, los españoles han preguntado 'Cómo van las elecciones', 'Cómo saber si me ha tocado mesa electoral', 'Cómo votar por correo' y 'Cómo saber dónde tengo que votar'.

Otro de los temas más buscados en cuanto a noticias ha sido la Copa Mundial Femenina de fútbol, junto con Luis Rubiales. De hecho, entre las cuestiones más buscadas relacionadas con el deporte, la segunda cuestión que más ha aparecido en las búsquedas ha sido la jugadora de fútbol Jenni Hermoso, seguida de Olga Carmona y Alexia Putellas. En cuanto a jugadores masculinos de fútbol, el más buscado en Google entre los españoles ha sido Mbappe, junto con Sergio Ramos.

Igualmente, aunque no hayan sido los términos más buscados respecto a las noticias, los usuarios también han realizado consultas para obtener información sobre Israel y, en concreto sobre el "por qué" de la guerra contra Gaza. Además, los españoles también han llevado a cabo búsquedas sobre la periodista María Teresa Campos y el actor Matthew Perry, que fallecieron durante este año.

Respecto al contenido más buscado relacionado con programas de televisión y series, Google ha anunciado que lo que más interesó a los usuarios fue 'La isla de las tentaciones', 'El cuerpo en llamas' y 'The Last of Us'. Asimismo, también se ha buscado información sobre la serie española 'Machos Alfa' y el programa 'Grand Prix', que volvió a antena 18 años después.

Igualmente, las películas que más búsquedas han recibido este año han sido Oppenheimer y Barbie, junto con la producción española As Bestas y la nueva y esperada entrega de Avatar 2. Los usuarios también buscaron sobre Fast and Furious, Titanic y Guardianes de la Galaxia 3.

En cuanto a la música, Shakira ha sido la más buscada, gracias a sus nuevos temas musicales, algunos, además, relacionados con su ruptura con Gerard Piqué. De la misma forma, los españoles también han consultado sobre la cantante y bailaora María Jiménez, así como, la cantante Tina Turner, que también fallecieron durante 2023.

Siguiendo esta línea, Carmen Sevilla, Blanca Paloma, Loreen, Amaral y Bruce Springsteen, han sido otros de los artistas más buscados en el último año.

Las recetas también han tenido éxito entre las búsquedas de los españoles, que han consultado sobre cómo cocinar 'Limón serrano', 'Orejas de Carnaval', Caipiriña, 'Porra antequerana' y el repollo chino 'Hakusai'. Igualmente, también han buscado comidas más tradicionales como la mermelada de higos, la sopa castellana o la masa de pizza italiana.

Entre las búsquedas de 'Por qué...' los usuarios han consultado, entre otras cuestiones, sobre porqué la red social de Elon Musk, Twitter, ha pasado a ser llamada X. Por otra parte, también han buscado sobre 'por qué se cancela el programa Sálvame' o 'por qué no llueve'.

Finalmente, entre las búsquedas de 'Qué es...' los usuarios han consultado sobre los términos 'Botulismo', 'Sinestesia', 'La Kings League' y 'Gestación subrogada'.