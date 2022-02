Mascarillas y miedo al covid: ¿obsesión o precaución?

Tras casi dos años de pandemia, nadie niega que buena parte de la población está cansada de llevar mascarillas y de seguir otras medidas de salud pública. Pero donde no hay consenso es en considerar una obsesión patológica lo que para muchos científicos no es más que prevención sensata contra el contagio del coronavirus. “Llamar ‘coronafobia’ a la precaución natural es hacer luz de gas”, ha señalado el profesor de Química de la Universidad de Colorado José Luis Jiménez, uno de los científicos de referencia en la transmisión por aerosoles, para quien esta manipulación “es la única cosa que se propaga más rápido que la COVID”.

Para saber de verdad qué son las fobias, Jiménez recomienda leer a la psicóloga sanitaria María Gallego Blanco, quien rechaza rotundamente que se califique de “fobia” una simple precaución natural. Y pone un ejemplo: “Asistir a una reunión en un espacio interior en la que la mayoría está sin mascarilla, y sentir miedo o rechazo, es adaptativo, una respuesta normal ante un peligro real, no coronafobia”, subraya esta especialista gallega. “Hay una gran diferencia entre tener una fobia y estar informado y ser prudente”, añade, y enmarca esta narrativa en una “campaña para eliminar todas las restricciones escudándose en la salud mental”.

Coincide con ella la también psicóloga sanitaria Noelia Martínez del Castañedo, para quien la “coronafobia” “es un concepto inventado, no diagnóstico clínico”. Esta profesional asturiana recuerda que se el pasado año se hizo mediático otro “pseudodiagóstico” en la misma línea, el “síndrome de la cara vacía”: fue en mayo de 2021, después de que el Gobierno eliminara la obligación de protegerse con mascarilla en los espacios abiertos para volver a imponerla de nuevo poco después. “Ambos parecen términos acuñados ad hoc para impulsar narrativas políticas que justifican una vuelta a la normalidad a través de la psicopatologización de la precaución natural y el deseo de una protección posible ante un virus pandémico que ha matado a millones de personas y enfermado de forma crónica a un número aún inestimable”, argumenta.

Recuerda Martínez del Castañedo que el propio Fernando Simón ha usado el término “síndrome de Estocolmo”, otro “pseudodiagnóstico muy frecuente en las redes sociales, para referirse quienes no ven con buenos ojos la disminución de las medidas de control de la pandemia”. La psicóloga señala que “fatiga pandémica” es otro término pseudocientífico, y que “la salud mental es a menudo usada de manera estratégica para patologizar “ideas inconvenientes”.

En este sentido, María Gallego subraya que “sentirse preocupado por una pandemia global fuera de control en el contexto de políticas de salud pública espectacularmente débiles no tiene por qué reflejar ninguna obsesión personal”.

En la misma línea, Noelia Martínez del Castañedo explica que el miedo ante peligros realistas y razonables “no solo no es insano, sino que permite poner en marcha mecanismos de afrontamiento que son necesarios tanto para protegernos de los peligros como para contribuir a equilibrar la salud física y mental”. Esto es diferente, precisa, a una fobia, que es un “miedo intenso hacia animales, objetos, personas o situaciones concretas que se perciben de forma irracional como exageradamente amenazantes o peligrosas”. Añade que la sociedad se empeña en “patologizar las mal llamadas ‘emociones negativas’: miedo, tristeza, enfado, incertidumbre, frustración...”, “esenciales para impulsar el ajuste flexible a los desafíos vitales que caracteriza a las personalidades sanas”.

Martínez del Castañedo opina que la “banalización” y la “instrumentalización ideológica” de la salud mental y los suicidios durante la pandemia “ha llegado a cruzar unos límites obscenos”. Argumenta que el suicidio no ha aumentado en la mayoría de los países, con independencia de cómo han afrontado la crisis sanitaria. “Por ejemplo, en 2020, han descendido un 5% en EE UU y en Australia. En España ha habido un incremento importante de los suicidios, pero debemos saber que ya era la primera causa de muerte externa entre los jóvenes antes de la pandemia”, apunta.

En cuanto al uso de las mascarillas por los niños, esta psicóloga niega que la ansiedad asociada a esta medida sea un motivo frecuente de petición de ayuda psicológica por parte de los pacientes, y menos aún en el caso de los niños. “Las mascarillas no causan problemas de ansiedad". “Escuchamos más sobre cómo las mascarillas les están ‘traumatizando’ que sobre el impacto de quedarse huérfanos –3.600 niños españoles según el Imperial College–, el miedo a perder o ver enfermar de gravedad a sus seres queridos, o cómo sus problemas concretos pueden estar afectando a su salud mental. Estas declaraciones generalistas son una falta de respeto a las verdaderas víctimas del trauma y el maltrato. Todo menos lo esencial: relacionar la angustia de cada niño con sus circunstancias vitales particulares y hacerle las preguntas adecuadas. ‘¿Qué está pasando en tu vida, qué necesitas y cómo te puedo ayudar?’”.

Por su parte, María Gallego, que comenzó a aprender sobre psicología y niños en el servicio de pediatría de un hospital gallego hace tres décadas, recalca que “es falso que haya muchos niños con ansiedad por culpa de las mascarillas”. Cree que lo que verdaderamente afecta a la salud mental de los pequeños es “que no se haya acabado hace tiempo con la pandemia, los protocolos escolares ineficaces contra el contagio por aerosoles y la muerte o secuelas en ellos o en sus figuras de referencia”.

Ambas psicólogas apuntan a instituciones como la Academia Americana de Pediatría, que ha resaltado que no hay evidencia de que el uso de mascarillas interfiera con el desarrollo del habla o la comunicación social. Además, en España no son obligatorias hasta los 6 años, y los niños pueden pasar mucho tiempo cara a cara con miembros de la familia sin ellas, en sus domicilios.

