“Los eventos deportivos de Ibiza son salud, competición, pero, sobre todo, turismo”

Óscar Pereiro, Dani Mateo, Marc Tur, Sara Pérez y Tamara Sanfabio presentaron en FITUR la agenda deportiva de la isla para 2022

Edu Candel / Edu Candel

2 Se lee en minutos



La feria internacional del turismo, FITUR, que comienza hoy en Madrid, ha acogido la presentación de la agenda deportiva de Ibiza para este año 2022 con varios invitados de auténtico lujo: los deportistas Óscar Pereiro, Dani Mateo, Marc Tur, Sara Pérez y Tamara Sanfabio, que respondieron a las preguntas de los dos presentadores, Mónica Martínez y Gaspar Díez. El stand de Ibiza, situado en el pabellón 9 de IFEMA, acogió esta presentación de las ocho pruebas deportivas principales que se celebrarán en la isla Pitiusa: el Santa Eulària Ibiza Marathon, la Ruta de la Sal, la Vuelta a Ibiza MTB, la Ibiza Media Maratón, la Vuelta Cicloturista a Ibiza, el Ibiza Trail Maratón, el Ibiza Half Triathlon y los 3 días de Trail Ibiza.

Ocho pruebas que cuentan con el paraje natural idóneo para su práctica, gracias a las temperaturas suaves que ofrece la isla, así como su gastronomía, su ocio y su patrimonio. Todos los deportistas presentes en la rueda de prensa coincidieron en destacar la importancia a nivel internacional de las distintas pruebas. La triatleta Sara Pérez, que acudirá a Ibiza por primera vez este año, comentó: “No me perderé el Triatlón, todo el mundo me ha hablado maravillas de él y de este año no pasa”. El atleta, especializado en marcha, Marc Tur, presumió de haber preparado los Juegos Olímpicos en la isla: “Para mi, Ibiza lo tiene todo y todo tipo de deporte se puede practicar en ella”, comentó. Algo parecido le ocurrió al atleta, especializado en larga distancia, Dani Mateo: “Estuve concentrado allí y participé en la Maratón, el ambiente era increíble. Hay que conocerlo y vivirlo”.

Edu Candel / Edu Candel

El ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, aseguró sentirse en deuda con Ibiza: “Hace dos año iba a ir y vino lo que vino, luego tampoco pude en 2021, así que este año ya tengo reservada mi cita y no puedo fallar”. Por último, la atleta Tamara Sanfabio, una habitual de las pruebas deportivas de Ibiza, aseguró estar enamorada de la isla: “De las ocho pruebas solo me queda participar en la Ruta de la Sal, el resto las he hecho todas. Ir a Ibiza es ir a casa, es buena en cualquier época del año”, aseguró.

El conseller de Deportes, Salvador Losa, ha insistido en el concepto de que estas ocho pruebas deportivas son el bastión del deporte ibicenco: “El deportista viene a descubrir el destino que visita, y cada año, con estas pruebas lo conseguimos más. Cada año contamos con más embajadores de nuestra isla”, aseguró. El encargado de cerrar el acto fue el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí: “Ibiza ofrece una gran oferta turística y deportiva a tan solo una hora de Madrid y a casi dos de cualquier capital europea. Y gracias a ello, los participantes y sus familias pueden conocer nuestra cultura, nuestra moda y artesanía, nuestro ocio y nuestro patrimonio. Ibiza es muchas islas en una”, explicó.

Más información: www.ibiza.travel

Noticias relacionadas