Más de 2,5 millones de españoles con disfagia tienen riesgo de malnutrición y atragantamiento

Es una secuela muy habitual en personas que han sufrido un ictus, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas o tras el coronavirus, señalan los expertos.

Más de 2,5 millones de españoles sufren disfagia orofaríngea: un trastorno que dificulta la ingesta de alimentos y que provoca un alto riesgo de malnutrición y atragantamiento. El 90%, no están diagnosticados ni reciben tratamiento o alimentación adecuada, según resalta la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), con motivo del Día Mundial de la Disfagia, que se celebra este 12 de diciembre. La sociedad científica subraya que casi un tercio de los mayores padece esta dolencia, una patología en aumento debido al envejecimiento de la población ya que, entre otras cosas, se produce por una pérdida de masa muscular, y eso ocurre a partir de los 65 años.

Según la doctora Magdalena Pérez Ortín, vocal de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC, pese a ser más prevalente que otras condiciones relacionadas con la alimentación (más del doble que la celiaquía), solo la tienen diagnosticada uno de cada diez pacientes. El resto, más de 2 millones, no reciben ni tratamiento ni alimentos adaptados. La médico describe que la disfagia consiste en la alteración en el transporte del alimento desde los labios hasta el esófago. Puede ser por alteración de la eficacia (el bolo no se transporta de una manera eficaz y por lo tanto no nos nutrimos correctamente) o por alteración de la seguridad (el bolo puede ir a vía respiratoria y producir complicaciones graves como las neumonías aspirativas.

Este trastorno de la deglución afecta entre el 16 y 30 % de los mayores de 65 años en España, señalan los expertos.

Este trastorno de la deglución afecta entre el 16 y 30 % de los mayores de 65 años en España, lo que supone entre 1,5 y 2,8 millones de personas en esa franja de edad que no ingieren los nutrientes necesarios para vivir. Las cifras son aún más altas en el caso de pacientes ingresados en centros hospitalarios o en residencias: un 40% de quienes ingresan en un hospital presentan este trastorno y, también el 70% de los pacientes institucionalizados. En España hay 444.000 personas institucionalizadas de las cuales 310.000 sufren disfagia, explica el doctor Pedro Cabrera, vocal de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

Las causas del trastorno

Los motivos que producen este trastorno, apuntan los expertos, son múltiples: por enfermedades, cirugías de cabeza y cuello, cirugías que produzcan una alteración estructural...También por dolencias neurológicas: ictus, párkinson, esclerosis múltiple...Afecta a entre el 22 y el 65% de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular; mientras que el 30% de las personas con párkinson tienen la misma clínica, comenta la doctora Pérez Ortín.

Otra de las causas, una de las que pasa más inadvertida, es la pérdida de masa muscular. "Sucede sobre todo en pacientes que han estado hospitalizados durante mucho tiempo y que han necesitado ingresos en UCI prolongados, por ejemplo, en la época del covid-19. Pacientes que tienen que estar más de cinco días sin alimentarse por boca pueden tener una disfagia orofaríngea, simplemente por la atrofia muscular, por el desuso y la debilidad que produce el reposo absoluto de todo este sistema de coordinación deglutoria", apunta el doctor Cabrera.

"Si el alimento no se transporta correctamente desde la boca al esófago, el paciente sufre desnutrición y deshidratación", advierten los médicos.

Entre las múltiples consecuencias de la disfagia está el aumento de la mortalidad. "Si el alimento no se transporta correctamente desde la boca al esófago, el paciente sufre desnutrición y deshidratación. Por lo que empeora el estado físico y, en consecuencia la disfagia. Esto favorece la aparición de neumonías y de problemas de seguridad. Las aspiraciones orofaríngeas ocasionan neumonías en el 50% de los eventos aspirativos. La neumonía aspirativa es la principal causa de muerte en pacientes neurológicos y es la tercera causa de muerte en mayores de 85 años", detalla la doctora Pérez Ortín.

El trastorno en los niños

Además, determinados síndromes y patologías que afectan en la edad pediátrica y neonatal suponen una serie de alteraciones fisiológicas o anatómicas que pueden provocar este trastorno. La incidencia infantil, dicen los médicos, se ha incrementado debido a la mejora de las tasas de supervivencia de niños con afecciones complejas. Así, se estima una prevalencia del 30-80% de disfagia en niños con trastornos del desarrollo, y del 19,2-99,0% en niños con parálisis cerebral.

Desde la SEORL-CCC se indica que el abordaje de la disfagia debe ser multidisciplinar. "Debe abarcar todo lo que es la nutrición y bienestar del paciente, así como la rehabilitación y si hace falta el tratamiento quirúrgico. El tratamiento y la mejoría en estos pacientes depende del origen de la lesión. Dentro de lo más habitual hay modificaciones en la dieta, en las texturas, rehabilitaciones logopédicas, abordajes nutricionales y, en casos concretos, hay tratamientos quirúrgicos", concluye Isabel García López, secretaria general de la sociedad.