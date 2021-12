La primera sanitaria inmunizada, un año después: "No hay que tener dudas, la vacuna es eficaz"

2 Se lee en minutos Patricia Martín



¿Cómo se sintió al saber que sería la primera sanitaria española vacunada?

Me sentí emocionada. Fue un gran honor que pensaran en mí.

¿Cómo fue elegida?

La decisión fue del equipo directivo de la residencia Los Olmos, que eligió una persona entre todas las auxiliares que estuvimos trabajando durante toda la pandemia y no cogimos la enfermedad.

¿También fue la primera sanitaria que se puso la segunda dosis, junto a Araceli Hidalgo?

Sí.

¿Y se ha puesto la tercera?

Esta tarde, casualmente, tengo la cita en el hospital.

¿Cómo se encuentra Araceli?

Está igual que la habéis visto hace un año, estupendamente, ya quisiera yo llegar a sus años según está ella, que está fenomenal.

¿Os habéis contagiado alguna de las dos?

No, afortunadamente, no. Yo me he hecho alguna prueba para ver si lo he pasado y no.

¿Cómo era el trabajo en la residencia antes y después de la vacunación?

Antes de las vacunas, era una residencia con mucha vida, porque está aquí el hogar del jubilado, hay una cafetería, un centro de podología y se hacían intercambios con un colegio que hay al lado y venían los niños. Pero de repente, como nos pasó a todos los españoles, se cerraron las puertas, los residentes fueron instalados cada uno en sus habitaciones, solos, sin tener contacto con nadie y fue un poco duro. Y eso que los residentes, la mayoría de ellos, han pasado la Guerra Civil, son supervivientes natos y están acostumbrados a brear con cosas malas, por lo que lo han llevado bien, mejor que muchos jóvenes, con entereza. A día de hoy, se ha recuperado un poco la normalidad en la residencia pero no la normalidad que había antes, esas aglomeraciones de gente ya no existen. Tiene que ser así y hay que aceptarlo, no nos queda más remedio.

¿Se ha registrado algún brote en el último año?

No, afortunadamente hace año y medio dejó de haber casos entre los residentes. En julio de 2020 se bajó al último residente de la planta covid. Tenerlos allí aislados era muy triste, porque entrábamos con epis y no nos reconocían, solo por la voz.

¿Hay miedo en la residencia al contagio debido a la alta incidencia que está provocando la ómicron?

Como los residentes ya están vacunados con la tercera dosis, se vive de otra manera. Aunque está habiendo muchos casos, esperemos que no entre en la residencia.

¿Qué le diría a la gente que aún hoy no se ha vacunado?

No hay que tener dudas. Estamos viendo que la vacuna es eficaz. Es verdad que no ha erradicado la pandemia, pero se está viendo que hace que los efectos sean menos adversos. Y es mejor pasarlo como un simple constipado a que te tengas que ver en una uci. Aunque hay gente vacunada con las dos dosis en la uci, la mayoría es gente no vacunada. Ojalá que el día de mañana, cuando estemos todos vacunados, ya no haya variantes y esto se acabe. Es la única opción que tenemos de atajar este virus. Por eso, apelo a la responsabilidad individual.

