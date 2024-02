Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado: "Ni me veo elefanta ni voy a ningún cementerio"

Feminista, constitucionalista, exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de la Presidencia, entre otros muchos cargos nacionales y autonómicos, Carmen Calvo publica Nosotras, el feminismo en la democracia, donde repasa en clave feminista la política del siglo XXI en España. La nueva presidenta del Consejo de Estado aboga por el lenguaje inclusivo: "El masculino en la lengua no puede ser universal y normativo". Ahora, acaba de ser nombrada presidenta del Consejo de Estado.

Tras ser nombrada presidenta del Consejo de Estado dijo: "Soy una romántica. Lo hago por servir a mi país". Eso se lo dirá a todas.

Lo mejor es que lo digo de verdad. Tengo un sentido un poco heroico de las cosas. De hecho, el otro día, en un homenaje a Jerónimo Saavedra, me acordaba de una canción de Raphael que dice: ‘Qué nos importa la gente que mira la tierra y no ve más que tierra’. Pues yo, cuando miro la tierra, veo más que tierra. Creo que hay que hacer las cosas por algo más que el yo.

Bueno: usted ha venido aquí a hablar de su libro. Dice que el feminismo es la democracia del siglo XXI.

Rotundamente. Si el principal problema de la democracia del siglo XXI no son las condiciones, desigualdades, expectativas y respuestas de más de la mitad de la población, que alguien me diga qué tajo tiene que tener la democracia.

¿Hay distintos grados de feminismo en el Gobierno o todos son de estricta observancia?

No. Ser mujer no es ser feminista. Evidentemente, hay hombres que están en esta lucha, y los ha habido siempre. Los avances se producen primero en términos de justicia. Que las mujeres estemos es un asunto de justicia; que no estemos es absolutamente anomalía. Y una vez que estamos, lo que yo propongo es que haya mujeres con perspectiva feminista.

¿Todos en el Ejecutivo tienen esa perspectiva?

No, claro que no.

¿Ve algún machista de manual?

Hay machistas en todos los sitios. Es inevitable que los haya, porque lo que el feminismo acomete es desmontar el patriarcado, y eso no es ni fácil, ni rápido ni sencillo. En el Gobierno hay mujeres que tienen criterio feminista. Y este Gobierno está comprometido con una perspectiva feminista de todo lo que hace. No quiere decir que todos sean feministas o tengan formación en la materia. ¿Todos entienden tanto como Teresa Ribera de temas medioambientales? No. ¿Todo el Gobierno tiene una perspectiva de formación económica para los temas fiscales? No.

¿El feminismo es divertido, como dice el presidente?

No. El feminismo es un asunto mollar de la democracia y nuclear de los derechos humanos. Pero estoy de acuerdo en que el feminismo no tenga que estar reñido con una didáctica que sea asequible para todo el mundo. Ahora, eso no tiene nada que ver ni con el Festival de Benidorm ni con Eurovisión. El feminismo no se debate ahí.

Sánchez lo dijo ante la polémica de la canción Zorra, que usted considera que sirve "para ganar dinero y votos".

Yo creo que el presidente lo que trataba de decir es que hay que ir cambiando semánticamente y resignificando las palabras que nos ofenden a las mujeres. Le conozco muy bien y es lo que le entendí.

¿A usted "zorra" le ofende?

A mí, "zorra" me ofende.

¿Hay feminismo de derechas y de izquierdas?

No. No hay feminismo de derechas. El PP ha recurrido todas las leyes de igualdad, y ha sido el Tribunal Constitucional el que nos ha dado la razón. Lo que yo sí creo es que el campo conservador está llamado a defender la igualdad. Pero el feminismo es más. Se adentra en propuestas que el campo conservador no puede asumir. A la vista está con el aborto.

Propone un retoque de la Constitución, porque el femenino no está corregido en ella.

A mí me produce mucha perplejidad que la Constitución no haya sido sometida ya a un peinado del lenguaje, porque en términos estrictos eso no tendría que ser considerado una reforma constitucional, sino una adecuación del lenguaje.

Su libro, Nosotras, se ha publicado el día de San Valentín. ¿Lo ha hecho a propósito?

No [ríe], pero me ha acabado gustando, porque yo este libro lo he hecho con un sentimiento muy grande de considerarme parte de nosotras y de hacerlo por nosotras, por las que vengan y por las que ya estuvieron.

Usted, tan defensora de la lidia, ¿qué morlaco cree que le toca torear ahora?

El morlaco para mí siempre será la dignidad de las mujeres. Haga lo que haga y esté donde esté. Porque cada vez que veo que nos asesinan, o con la ablación del clítoris, el aumento de prostíbulos, las violaciones… Yo no tengo más morlaco que este en mi vida.

En 2004 debutó como actriz, con el director José Luis García Sánchez, en la película María querida. ¿No se enteraron en Hollywood o es que les falta criterio?

Pues es una pena que no se hubieran enterado [ríe]. Porque últimamente, cuando voy al cine, que voy mucho, cada vez me gusta más el trabajo de los actores y las actrices. Se lo han perdido.

¿Se ve en Los Ángeles, después del Consejo de Estado?

No. La participación en esa película la hice en otro ataque de romanticismo. Era un biopic sobre María Zambrano. Yo salía de becaria. Me montaron la mundial. Pero luego hicieron otros cameos Gallardón, Rodrigo Rato y hasta Rajoy, y con ellos no pasó nada.

Se dice que el Consejo de Estado es un cementerio de elefantes (y de elefantas). ¿Le cuadra?

Ni me veo de elefanta ni voy a ningún cementerio. Es un lugar en el que puedo hacer una labor más por mi país, en el que hay gente muy interesante y muy formada, y un cuadro de juristas espectacular. Está todavía allí don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, por el que tengo una estima increíble. Voy a que el órgano funcione de la mejor manera posible, y a aprender mucho.