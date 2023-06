La vieja guardia del PSOE carga contra los "partidos personalistas"

Alfonso Guerra acompaña al ex ministro de Presidencia de Felipe González, Virgilio Zapatero, en la presentación de su libro. / EFE / Daniel González

"Aquel PSOE. Los sueños de una generación" se lee con "nostalgia" y "algo melancolía". Lo dicen quienes vivieron de cerca los gobiernos sucesivos de Felipe González. También el propio autor, su exministro de Presidencia Virgilio Zapatero, que recoge en esta obra de memorias un pedazo del proceso de democratización de España y también de la evolución del PSOE. El expresidente González y quien fuera su número dos, Alfonso Guerra, se han reunido este martes en la presentación del libro de su excompañero de Gobierno en un acto que han convertido en la reivindicación de "aquel PSOE" que apostaba por el "consenso" y defendía la Constitución. "Si leen este libro les ayudará a entender la reciente historia de España", ha sido la recomendación de Guerra, sentado junto a él en la presentación del libro poco antes de que el autor dijera que lamentaba como uno de los errores de su generación no haber dejado "un libro de instrucciones de la Constitución".

La obra editada por Almuzara analiza desde el punto de vista del ex ministro de Presidencia de Felipe González las políticas que impulsaron el país durante sus mandatos y se centra en el "periodo que va desde el ingreso de Zapatero en el PSOE en 1972 hasta su dimisión en 1993 como diputado y como presidente de la Comisión Constitucional". En la presentación del libro, que ha tenido lugar este martes en la Fundación Francisco Giner de los Ríos, se han unido la exportavoz del Gobierno Rosa Conde y el el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, junto al editor del libro y exministro del PP, Manuel Pimentel. Pero junto a ellos han estado también en primera fila entre el público González y exministros como Carlos Solchaga, José Barrionuevo o José Luis Corcuera y como único representante del PSOE actual, el madrileño Juan Lobato. Los medios esperaban una valoración del expresidente del Gobierno sobre la próxima convocatoria electoral y la actualidad política, pero González no estaba este martes para eso. Ha pasado de largo y ha preferido juntarse con sus viejos compañeros de fatigas a escucharles y cederles el protagonismo, incluso a Guerra.

Relato histórico

Zapatero hace en su libro un repaso por todas las materias que fueron objeto de la función legislativa en aquellos años, desde la Sanidad a la Educación pasando por la Economía, "más de quinientas leyes y miles de decretos" que tuvo que coordinar él mismo. Pero también a la creación del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial y en su relato el exministro pone "el foco en la independencia política" de estos órganos, que según ha explicado Conde, "defiende insistentemente" desde aquella época. Lo más destacado, ha destacado su excompañera de gabinete, es que relata que "44 años después de su creación en España se sigue sin encontrar un acuerdo de fondo para el correcto funcionamiento del CGPJ". Tampoco faltan en el libro relatos sobre cómo vivieron los momentos en los que "el Rey salió del país sin previo aviso", la aprobación de la Ley del divorcio o la marcha de Pilar Miró de RTVE.

El propio autor ha hecho un resumen del legado político de su generación y de las ausencias y errores, entre los que ha incluido que no supieron mostrar el camino adecuado a quienes les han seguido. "Favorecimos que los políticos invdieran más espacio del que lógicamente les corresponde", ha revelado, criticando herencias como las "listas cerradas" en las papeletas electorales o que la evolución de los políticos ha llevado primarias y "partidos personalistas" que ha derivado en "Estados de líderes, y eso no es bueno".

Dardos de Guerra al PSOE y Sumar

En este nuevo periodo de elecciones generales, el exvicepresidente Guerra ha apuntado que en estos tiempos "todo sigue igual, los dos grandes partidos se vuelven a sus extremos para buscar apoyos" pero así logran "engordar partidos que están en contra del modelo de sociedad que describe la Constitución". Guerra no ha evitado la actualidad, y aunque pasó de puntillas por ella fue implacable con su partido y la izquierda en general. "Hemos sabido por la autoridad competente que quienes salvaron miles de vidas en pandemia no fueron los sanitarios sino los que poco antes se despojaron de los pasamontañas", ha lanzado sobre lo que dijo hace solo unos días el delegado del Gobierno en Madrid, Franciso Martín, sobre que Bildu "ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera". Después de sugerir que la situación política actual hunde sus formas en"La corte de los milagros" de Valle Inclán, Guerra ha ironizado sobre Sumar y Yolanda Díaz pero sin mencionarlas directamente: "No hay problema, no desesperen, nos salvará nuestro Melenchón vestid por Christian Dior que nos reservaba el descubrimiento de un trotskista en la ONU". Y a partir de ahí, se ha dedicado a reproducir parte del prólogo que ha escrito para "Los sieños de una generación", todo él con lecturas aplicables a la actualidad y con algunas anécdotas ya históricas que han provocado las carcajadas del público.

"No se puede elegir el tiempo en que vivimos, pero sí se puede elegir la respuesta que damos a ese tiempo que nos ha tocado vivir”, comienza su texto. Y ha explicado él que la generación que acompañó al autor del libro, de la que él es parte, optó por impulsar "frente a la confrontación, el pacto". En su relato sobre cómo encaró Zapatero sus años en política, Guerra ha explicado que "la democracia no se aprende en libros y manuales sino en el Parlamento" y que el autor narra cómo capítulos del "tránsito hacia la democracia". "Se produjo una disonancia entre lo que decíamos y hacíamos", lo que terminó llevándoles a la "renuncia al marximso" y desde entonces "la democracia" se convirtió en un fin "en sí mismo", ha recordado el número dos de González.