"¿Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Catalunya?": la pregunta del partido a la militancia

Llegada de la ejecutiva de Junts a la sede del partido. / Europa Press / David Zorrakino

La militancia de Junts tendrá la última palabra sobre la ruptura del Govern catalán. La ejecutiva del partido ha cerrado este lunes la fórmula con la que consultará a los 6.000 afiliados, entre el jueves y el viernes, si deben permanecer o abandonar el Consell Executiu. Según ha adelantado Europa Press, la pregunta es: "¿Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Catalunya?", un enunciado del que se desprenderán tres opciones de respuesta: sí, no o en blanco.

Falta por saber todavía, según fuentes de la formación, el párrafo que precederá al interrogante, muy relevante porque permitirá ver hacia qué lado se inclina la dirección. Más todavía teniendo en cuenta que la cúpula está dividida entre los que abogan por firmar cuanto antes el divorcio con Esquerra y los que aprietan por elevar el margen y mantenerse el Govern, atendiendo a la pérdida de influencia, cargos y poder que conlleva. A partir de las 17.30 horas, JxCat dará todos los detalles en rueda de prensa.

Después de un fin de semana frenético, ERC y Junts no han llegado cerrar un acuerdo para reconducir la crisis que vive el Govern. Los canales de comunicación entre el 'president' Pere Aragonès y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, estuvieron abiertos, con mayor o menor intensidad, durante el domingo, pero fue infructuoso.

Junts anunció el jueves pasado que sometería a consideración de la militancia la permanencia o no en el Consell Executiu pero que, antes, intentaría conversar 'in extremis' sobre una serie de concreciones sobre las tres condiciones que a su juicio no cumplen con el pacto de gobierno, que no aclaró hasta la tarde siguiente: la restitución de Puigneró, que se cree un nuevo 'estado mayor' con el Consell per la República como 'sanedrín', que se acepte su alineación en la mesa de diálogo aunque no sea de 'consellers', y que haya coordinación en el Congreso. Unos puntos que, según fuentes de Palau, están puestas a medida para no ser aceptadas, ya que forman parte de las principales renuncias del partido si fueran aceptadas por Aragonès.

A última hora de la noche de ayer, la posconvergencia anuló una de sus exigencias, la restitución de Puigneró, ya que, según varias fuentes, el propio exvicepresidente quiso salirse de la ecuación y pidió a Turull que no se usara su nombre para negociar con ERC. De todas formas, desde Palau defienden que la propuesta les llegó vía 'whatsapp', de forma genérica, y que mantenía la voluntad de que el ente parainstitucional de Carles Puigdemont fuera el mando de la dirección estratégica (algo inasumible para los republicanos y que ya protagonizó los choques para formar Govern en 2021), pero dejaban atrás la petición sobre Puigneró, algo que "no resuelve nada y que plantea muchas más dudas".

