Lesmes niega cualquier interés en ir al TC y atribuye la acusación a quien no quiere su renovación

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha querido esperar al acto de apertura del año judicial, previsto para este miércoles, y ha aprovechado la toma de posesión del fiscal general del Estado, Álvaro García, para negar querer ser aupado al Constitucional y ser esa la razón por la que busca que el Consejo cumpla con la ley que le obliga a nombrar a los magistrados del tribunal de garantías que le corresponden antes del próximo día 13.

Ante los medios fue categórico: "En el Gobierno saben que no quiero ser candidato. Me parecería indecente que en esta coyuntura yo me prevaleciera de mi cargo mínimamente. No tengo ninguna intención en las actuales circunstancias ni en el futuro inmediato [en ir al TC]. Lo saben todos mis interlocutores. Quien dice otra cosa está mintiendo interesadamente."

Detrás de la mentira señaló a "personas" que quieren "mediatizarle" para impedir los nombramientos, que se "tambalee" en su posición, para que el pleno del CGPJ ignore su obligación de cumplir la ley, que es designar a los magistrados del Constitucional que le corresponden antes del día 13. Sus palabras alejaban el foco del Ejecutivo, que es quien más interés tiene en renovar el tribunal de garantías.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, que siempre ha sido partidaria de que se hagan los que corresponden al Gobierno con independencia de los pertenecientes al CGPJ, coincidió con él en la obligación del CGPJ y de los jueces en cumplir la ley vigente, mensaje en el que también insistió Álvaro García, en su toma de posesión. "El cumplimiento de la norma "no se condiciona" porque es precisamente el Estado de Derecho el que nos distingue "de otros sistemas políticos", afirmó en referencia del Consejo.

Justo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había pedido a la ministra que desmintiera el "chantaje" al que, según 'El Mundo', está sometiendo el Gobierno a Lesmes. “Las amenazas y los chantajes por parte del Gobierno al CGPJ, a compañías o a la oposición son inadmisibles. No se puede chantajear ni amenazar a nadie”, dijo el líder de la oposición, haciendo suya la información, y con ella presionando a su vez a Lesmes para obstaculizar los nombramientos en cuestión, informa Pilar Santos.

Lesmes anunció que aprovechará la apertura del año judicial para volver a reclamar la inmediata renovación del CGPJ o en su defecto la recuperación de su función de nombramientos, no solo para el Constitucional, porque es el Supremo quien atraviesa una situación "mucho peor", en "circunstancias desoladoras", con varias salas a punto de no poder dictar sentencias por la jubilación de sus miembros sin reemplazo. De ahí que la reforma le parezca de "todo punto inaceptable", pero ello no le impide "cumplir con su obligación" de cumplirla.

En este sentido, explicó que su actividad a favor de la celebración del pleno del CGPJ de este jueves para elegir a los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponden al CGPJ se debe únicamente a que no entendería que el órgano de los jueces se "declare en rebeldía con la Constitución y la ley", porque esta debe ser cumplida, aunque no guste ella o las circunstancias en que se promulgó. Y en este momento ello pasa por elegir a dos magistrados del TC antes del próximo día 13.

No obstante, dio a entender que este jueves no habría acuerdo, porque sus primeras palabras fueron para explicar que "los nombramientos del Consejo no son fáciles, porque cuesta muchas veces que haya coincidencia en un solo candidato, que aglutine al menos 12 votos". Precisó que el día 8 se eligió no para que hubiera acuerdo ese día, pero sí margen para cumplir el plazo previsto en la ley, con la que fue muy crítico, porque el Consejo "no se renueva y no se le deja actuar y la situación es de todo punto insostenible".

En lo que se mostró más escéptico fue con la propia renovación del CGPJ, respecto a la que "a día de hoy no alberga ninguna esperanza". Como responsables citó a "quienes no renuevan": el Congreso, el Senado y los partidos.

