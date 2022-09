Patxi López se desmarca de Trujillo: "No dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla"

Asegura que el Gobierno continúa dispuesto a seguir "hablando y negociando" para completar el Estatuto de Gernika

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, en rueda de prensa, a 4 de septiembre de 2022, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco, (España). / Fernando Gómez / Europa Press

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado este domingo que el Gobierno no está de acuerdo con las declaraciones de la exministra María Antonia Trujillo sobre y Ceuta y Melilla y que los socialistas no dudan de "la españolidad" de ambas ciudades.

La exministra afirmó en una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán -distante unos 40 kilómetros de la frontera con Ceuta- que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en sus relaciones con España.

En una conferencia de prensa en Bilbao, López ha asegurado que no comparte esta consideración, que será la "opinión particular" de la exministra, según ha indicado. "No dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla", ha zanjado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.

Estatuto de Gernika

Por otra parte, López ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa dispuesto a seguir "hablando y negociando" para completar el Estatuto de Gernika, el proceso de transferencias pendiente a Euskadi, después de que el lehendakari, Iñigo Urkulllu, insistiera hace unos días en reclamar avances y asegurara que septiembre "debería ser un mes idóneo para intentar cerrar" el traspaso de las competencias.

El Gobierno, "desde el primer momento, se ha sentado en la mesa y en las reuniones bilaterales", y ha habido ya con el Ejecutivo de Pedro Sánchez "transferencias al País Vasco", ha dicho.

"Seguimos dispuestos a seguir hablando y a seguir negociando para completar el Estatuto", ha añadido. Patxi López, que ha dicho que no tiene el "calendario de cómo podría ser", ha afirmado que es "cuestión de llegar a acuerdos, sentarse a la mesa, empezar a hablar, negociar y llegar acuerdos".

