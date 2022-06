Yolanda Díaz aumenta su presencia en Andalucía en un acto con Iñigo Errejón e IU y sin líderes de Podemos

La vicepresidenta segunda del Gobierno tenía previsto participar en sólo dos actos en la campaña andaluza, a los que se suman uno de última hora convocado este domingo en Málaga

Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. / EFE

Yolanda Díaz intensifica su apoyo a la coalición andaluza en el que será un tercer acto en la campaña del 19J y que no estaba en agenda hasta el día de hoy. El encuentro tendrá lugar el domingo en Málaga, donde la vicepresidenta compartirá escenario con Iñigo Errejón, líder de Más País y con dos dirigentes de IU: la candidata, Inmaculada Nieto, y el coordinador general del partido en Andalucía, Toni Valero. En esta ocasión no participará ningún líder de Podemos -sí estará el número dos por Málaga, el morado José Piña- aunque Yolanda Díaz sí coincidirá con Ione Belarra tanto el sábado en Córdoba como el martes en Dos Hermanas (Sevilla). No lo hará, sin embargo, con Irene Montero, que tenía prevista su presencia el próximo martes y que finalmente no acudirá.

Con esta tercera aparición en el Palacio de Congresos de Málaga, Díaz va a dejar una imagen particular, al ser el primer acto en el que logra unir a Izquierda Unida e Iñigo Errejón después de que en 2019 se escindiera de Podemos. IU se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales apoyos de la dirigente gallega en su empresa de construir una candidatura nacional; un respaldo que ha cobrado especial importancia tras las tensiones vividas con Podemos, que ve amenaza su posición en el futuro proyecto de Yolanda Díaz.

Aunque el partido de Alberto Garzón ya había hecho público su respaldo sin ambages a la vicepresidenta segunda, más sorprendente ha sido en los últimos meses el acercamiento a Iñigo Errejón, con quien Díaz ya ha buscado más de una imagen conjunta para tratar de dejar atrás los rencores y las heridas que todavía habitan en Podemos, el partido que él mismo fundó. Aunque en la coalición Por Andalucía conviven Más País, Podemos e IU, Errejón no tiene previsto participar en ningún acto con dirigentes morados.

El acto de Díaz con Errejón, nieto y Toni Valero ha sido anunciado sólo unas horas después de que Irene Montero haya hecho oficial el cese de su hasta ahora jefa de gabinete, Amanda Meyer, dirigente histórica de IU Andalucía y pareja de Valero. Una salida que en el Ministerio de Igualdad justifican en una nueva etapa en el departamento, pero que tiene como telón de fondo las negociaciones fallidas por la coalición andaluza, en la que Podemos quedó fuera del registro por tensar hasta el último momento la cuerda para situar a su candidato. Los intereses enfrentados de la federación andaluza de IU y de la dirección estatal de Podemos situaron a Meyer en una incómoda posición a la que Irene Montero ha terminado poniendo fin este martes.

Acto con Podemos

Este sábado 11 de junio será el primer acto de Yolanda Díaz en campaña, y tendrá lugar en Córdoba junto a Ione Belarra y Enrique Santiago. Un día después celebrará el acto con Errejón e IU y sin Podemos y el martes 14 compartirá escenario con Belarra en Dos Hermanas, el fortín sevillano del PSOE. Un acto en el que inicialmente estaba prevista también la presencia de Irene Montero, que finalmente no acudirá. Sesde la coalición andaluza explican que el acuerdo entre las fuerzas es que vaya un máximo de dos personas por organización. La ausencia de Montero hará que no coincida en ningún encuentro de campaña con la vicepresidenta. En el acto también estará el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, la líder de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, el cabeza de lista por Cádiz, el morado Juan Antonio Delgado y la candidata, Inmaculada Nieto.

En Por Andalucía esperaban que Yolanda Díaz acudiera a varios actos, "al menos dos"; por lo que la dirigente ha cumplido ampliamente el cupo después de cerrar su tercer acto, aunque no estará en el cierre de la campaña, que suele ser uno de los actos más potentes de la carrera electoral y donde se suele contar con una importante representación de los partidos concurrentes. Estos dos actos serán "centrales", y está previsto que sean dos actos multitudinarios, con miles de asistentes, en una campaña que estará marcada por los encuentros de proximidad.

