Carles Puigdemont se vio en Suiza con un supuesto espía de Rusia

En junio de 2019, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ya estaba fugado de la justicia española, participó en el foro internacional Crans-Montana, que se celebraba en Ginebra. Era la tercera vez que acudía. Sus gestiones no se limitaron a la conferencia. Fueron más amplias, como es habitual en esos viajes. Uno de los encuentros de Puigdemont, a propuesta del jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, fue con Alexander Dmitrenko, el ciudadano ruso residente en Barcelona a quien se le ha denegado la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos, según han reconocido a EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, fuentes conocedoras de la entrevista. La Guardia Civil asegura en un informe aportado a la causa que instruye el juez de Barcelona Joaquín Aguirre que Dmitrenko se integró en el círculo del líder de Junts.

Del encuentro poco se sabe. Dmitrenko reconoció a este diario que, al ser preguntado por Alay si quería conocer a Puigdemont, él dijo que sí y que se desplazó hasta el hotel del 'expresident'. "Fue de cortesía", afirma el empresario ruso. Es otra prueba de la estrecha relación que mantenía el empresario ruso con el jefe de la oficina del Puigdemont, que se constata también en los mensajes de móvil aportados a la investigación y en los viajes a Moscú para recabar el apoyo de Rusia al 'procés'. En septiembre de 2021, el propio Alay reconoció, sobre uno de esos desplazamientos: "Hablamos de asuntos que interesan en la creación de un estado independiente". Sin embargo, la relación actual entre Dmitrenko y Alay está rota.

El President Puigdemont @KRLS ha estat convidat al Fòrum Crans Montana d’aquest any com a 130 President de Catalunya i com a Diputat del Parlament Europeu @Europarl_EN @EP_President #CRM19 pic.twitter.com/tViLYK5yE3