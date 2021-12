El PP vota a favor de las lenguas cooficiales para retrasar la aprobación definitiva de los Presupuestos

El Ejecutivo contaba con la aprobación definitiva esta semana en el Senado del proyecto de ley, pero el respaldo a esa enmienda retrasa una semana el trámite

Se trata de un texto de promoción y difusión de las lenguas cooficiales dotada con 1,6 millones de euros

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en la sesión de control al Gobierno en el Senado. / José Luis Roca

Al Gobierno le han estallado sus planes. Pretendía que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 salieran aprobados este martes del Senado sin ningún tachón, y de ahí camino al ‘Boletín Oficial del Estado’. Pero no pudo ser. En el último paso en la Cámara alta se coló una enmienda de Compromís, de promoción de las lenguas cooficiales, que apoyaron varios grupos, además del PP, y que obligará al Congreso a ratificarla o tumbarla la próxima semana. Es decir, que el trámite de aprobación definitiva de las cuentas del Estado se pospone siete días, el 28 de diciembre, a después de Navidad, aunque en todo caso el texto entrará en vigor el 1 de enero de 2022. No es un drama para el Ejecutivo, pero sí un traspié fruto de su minoría parlamentaria en el Senado.

La enmienda que respaldó la Cámara alta (y ahí fue clave el sí del PP) cuelga del programa 331.M de la Dirección de Servicios Generales de Cultura y Deporte del ministerio que dirige Miquel Iceta. Se trata de un fondo de 1,6 millones de euros destinado a la “promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, València e Illes Balears”. La enmienda la presentó Carles Mulet, senador de Compromís, a instancias de Chunta Aragonesista, según indicaban a este diario fuentes de la coalición valenciana.

Este martes, el Gobierno había previsto un desembarco en el Senado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros acudieron a la Cámara alta para responder a las preguntas de la oposición en la última sesión de control del año pero también para presenciar la proclamación de la votación última de los PGE. Hacienda siempre contó con que, una vez despejada la negociación con ERC y cerrado el pacto sobre la ley audiovisual, no encontraría ningún obstáculo más. Pero no esperaba este pequeño tropiezo. De hecho, la previsión era que el pleno de la Cámara alta se reanudase con el comunicado del escrutinio por parte del presidente del Senado, el socialista Ander Gil, pero este directamente pasó a la sesión de control. Pasada una hora del arranque de la sesión, en el Ejecutivo advertían de que había que aguardar a los resultados oficiales, pero ya sospechaban que algo se había torcido en la última curva.

De hecho, Sánchez, finalizado su turno de preguntas, a la salida de la Cámara alta, dio por hecho que las cuentas volverán al Congreso el 28 de diciembre para su aprobación definitiva, pese a los cálculos iniciales del Gobierno. “Si sirve para que el PP reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea”, señaló, restando importancia al contratiempo. “Si no es hoy, [la aprobación definitiva de los PGE] será en unos días”. El presidente abandonó la Cámara alta sin esperar la proclamación de los resultados. Este martes no podía haber aplauso dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por haber atravesado la última línea de meta. El PP quiso poner esa zancadilla al Ejecutivo, a sabiendas de que no tendrá mayor efecto más allá de demorar el trámite final de validación del proyecto de ley una semana. Claro que Hacienda se encontró con que uno de sus socios de legislatura, ERC, votó a favor de una enmienda de “protección” de las lenguas cooficiales.

Lógicamente, la posición más chocante era la de los conservadores. Como explicó a los periodistas el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, su grupo hizo “todo lo posible” para hacer que los PGE retornasen al Congreso, porque considera que las cuentas son negativas para el país. Su estrategia fue apoyar sus enmiendas y todas aquellas que casasen con “su programa” y sus votaciones del pasado. La modificación planteada por Compromís, justificó, cumple ambos requisitos, porque la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias es un acuerdo que los Estados miembros del Consejo de Europa, entre los que figura España, firmaron en 1992, y que “desde entonces cuenta con el respaldo del PP”.

De hecho, en 2001, Josep Piqué, ministro de Exteriores de José María Aznar, rubrica el instrumento de ratificación que considera lenguas regionales o minoritarias a “las lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Catalunya, Illes Balears, Galicia, Valenciana y Navarra”. “Esto no quiere decir que se deban considera cooficiales el bable o el aragonés. Se trata de reconocer culturalmente un hecho. Lo hemos apoyado siempre”, sostuvo Maroto. Los populares descargan la responsabilidad de la aprobación de la enmienda en ERC, porque como socio del Ejecutivo tenía que haber respetado el “cuadernillo de votaciones” facilitado por el Gobierno. Es decir, que si se deslindó en esta enmienda del criterio marcado por el Ejecutivo fue por “despiste” o porque quería infligir un castigo a Sánchez. “O se han despistado o han traicionado. No hay más razón”, señalaba el senador sin poder ocultar su satisfacción por ese pequeño gol (de una semana de vida, cierto) al presidente. Gol que aguó el festejo de los Presupuestos al bipartito.

En ERC, mientras, reconocían su voto a favor de la enmienda de Compromís. “Hemos respetado el acuerdo que teníamos con los partidos del Gobierno [PSOE y Unidas Podemos]. Son sus Presupuestos, y por tanto la responsabilidad de los números es suya. En cualquier caso, y por eso el sentido de nuestro voto en la enmienda en cuestión, cualquier medida que proteja las lenguas cooficiales nos parece bien, como no puede ser de otra manera”.

