Podemos acusa a Mañueco de irresponsable por adelantar elecciones en plena sexta ola

Los socialistas mantienen intensos contactos a lo largo de este lunes y critican la "incapacidad de Gobierno" del presidente popular

Podemos se revuelve contra el adelanto electoral en Castilla y León. El socio minoritario de Gobierno no ve justificada la decisión de disolver las Cortes para llamar a las urnas el 13 de febrero en la región, y acusa al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de "irresponsable", por hacer una convocatoria en plena sexta ola de la pandemia.

Fuentes de Unidas Podemos se han referido a estos motivos para desacreditar el adelanto, advirtiendo de que se trata de "una convocatoria irresponsable con el aumento de casos en la pandemia". Mañueco ha cesado este lunes a todos los consejeros de Ciudadanos en el Gobierno regional, entre los que se encontraba la responsable de Sanidad, Verónica Casado, cuyas funciones tendrán que ser asumidas por algún dirigente del PP hasta que se forme un nuevo Ejecutivo. Así, Castilla y León tendrá que forzar un traspaso de competencias sanitarias a las puertas de la Navidad y ante un aumento exponencial de casos que ha llevado a Pedro Sánchez a convocar la confederncia de presidentes para abordar medidas.

Los morados critican, en este sentido, que las elecciones convocadas por el presidente Mañueco "no están dictadas por el interés de la ciudadanía de Castilla y León, sino por los intereses del PP"; una postura que también ha criticado Ciudadanos, su hasta ahora socio de coalición, en boca del ya ex vicepresidente castellanoleonés Francisco Igea, que también ha tildado el adelanto como "irresponsable", achacándolo a intereses partidistas.

Podemos se enfrenta a un difícil escenario electoral en esta región, donde no logró sacar representación en las últimas generales y cuya representación ha quedado muy reducida en el Parlamento autonómico. Si en 2015 la federación liderada por Pablo Fernández, hoy portavoz nacional del partido, obtuvo diez diputados, en los comicios autonómicos de 2019 sólo logró dos.

En rueda de prensa, el portavoz de Podemos y candidato del partido a las elecciones de Castilla y León, Pablo Fernández, ha insistido en acusar al PP de velar por intereses propios. "En pleno pico de la sexta ola de la pandemia y, en lugar de estar centrados en la pandemia y en tomar medidas, vemos que el PP solo está interesado en sus cuentas electorales", ha defendido, acusando al Ejecutivo regional de inacción en este aspecto: "No es casual que este gobierno no haya tomado ningua medida", ha deslizado, "ahora sabemos que era para no perjudicarse a sí mismo".

En el PSOE han mantenido una intensa agenda telemática este lunes, donde no se ha producido la tradicional ejecutiva al estar Pedro Sánchez en la inauguración del tren Madrid-Ourense. Sin embargo, se han intensificado los contactos desde Ferraz con la federación castellanoleonesa, donde acusan a Mañueco de haber "demostrado que no tiene capacidad de Gobierno ni de dar estabilidad en un ejecutivo de coalición con Ciudadanos". Ésta será, adelantan algunas fuentes del partido, una de las líneas de la campaña electoral del principal partido de la oposición en la región, liderado por Luis Tudanca.

