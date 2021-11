El juzgado archiva la última pieza contra Camps que quedaba abierta por el aval de la F1

La titular de Instrucción 2 considera que "no se siguió el procedimiento adecuado" pero que no puede asegurarse que el exjefe del Consell diera la orden

2 Se lee en minutos Laura Ballester



La titular del Juzgado de Instrucción 2 de València ha decidido archivar provisionalmente la última pieza que quedaba abierta por el contrato por el que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor, organizadora inicial de los grandes premios urbanos de Fórmula 1 que se disputaron en València. La magistrada acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó el archivo de la causa en octubre de 2020. Esta pieza ya fue archivada por la jueza instructora en diciembre de 2018 con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue reabierta meses después a petición de la Abogacía de la Generalitat únicamente -así lo indicó la Audiencia Provincial- para que se investigase lo relativo a este aval.

La magistrada considera que "no puede asegurarse que fuera el propio señor Camps el que determinara la sustitución de Bancaja por la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto". Aunque la titular de Instrucción señala que "es evidente que no se siguió el procedimiento adecuado", pero "no consta que en modo alguno que el señor Camps diera concretas instrucciones sobre el contenido y redacción del acuerdo de julio de 2019".

Ese contrato, según detalló en un informe la Intervención de la Generalitat en 2017, significó que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor. El contrato, según la la Intervención, fue firmado el 19 de julio de 2011 por Camps, un día antes de su dimisión como presidente de la Generalitat, y, según el referido informe, no respetó "los principios de legalidad administrativa y financiera, de contabilidad y de control que forman parte del ordenamiento jurídico de la Generalitat". La defensa de Camps siempre ha defendido al respecto que "no existe relación subjetiva entre la firma del documento y la reconocida participación del señor Camps en cuanto a las decisiones de orden político que en el mismo se transferían. En las negociaciones y en la suscripción del documento el señor Camps no apuntó, ni sugirió, ni indicó ni siquiera conoció nada sobre la sustitución como garante de Bancaja". Argumentos que acepta la magistrada para archivar provisionalmente la causa, en una resolución que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia de València en un plazo de tres días.

Noticias relacionadas