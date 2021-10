Pablo Iglesias participará en un curso de liderazgo público organizado por CEOE

En el programa también figuran otros destacados políticos como Fátima Báñez, Albert Rivera, José Luis Ábalos o Macarena Olona

Pablo Iglesias (izquierda) observa cómo firma el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, el acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional en enero de 2020 en presencia de Pedro Sánchez / AFP

El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, es uno de los políticos y ex altos cargos de primer nivel de un curso para “directivos y altos cargos” que ofrece la patronal CEOE a través de su organización formativa CEOE Campus. El programa, que se extenderá hasta el verano que viene con un formato de sesiones teóricas y prácticas, talleres y desayunos de trabajo, se desarrollará, con formato presencial e híbrido, en la sede de la patronal en Madrid. Su coste: 1.950 euros por participante.

Iglesias es uno de los “elementos de valor” (según la terminología de la página web de presentación del curso) de un programa lleno de políticos y ex políticos. Entre los profesores y ponentes hay varios ex ministros (como los socialistas José Luis Ábalos, Magdalena Valerio y Miguel Sebastián, y los populares Isabel García Tejerina, Alfonso Alonso, Manuel Pimentel y Fátima Báñez), además de líderes empresariales, empresarios en activo y hasta el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Iglesias no participará en las sesiones lectivas, sino en los desayunos de trabajo: el suyo está programado para el 11 de enero, después del de Albert Rivera (ex presidente de Ciudadanos, pensado para el 14 de diciembre) y antes de Josep Antoni Duran i Lleida (ex líder de Unió, citado para el 5 de abril).

Además de sesiones y desayunos, el programa se completa con talleres para hablar en público impartidos por políticos en activo como Macarena Olona (VOX), Tania Sánchez (Más Madrid) o José Cepeda (PSOE).

El curso se presentó este lunes, pero las clases comienzan el 22 de noviembre.

