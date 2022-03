Los discursos más famosos de la historia de los Premios Oscar

Bong Joon Ho sostiene el Oscar a Mejor Película de 2020 por ’Parásitos’ . / DANNY MOLOSHOK | REUTERS

La 94ª edición de los Premios Oscar ya está aquí. Después una larga espera, por fin llega la cita más especial del año para la industria cinematográfica en la que los rostros más conocidos de Hollywood se visten de gala para desfilar por una alfombra roja que acapara las miradas de todo el mundo.

Este domingo 27 de marzo, a las 17:00 horas (las dos de la madrugada del lunes en España) comienza uno de los eventos más importantes del mundo de la cultura. La expectación para esta edición es máxima, después de que la pandemia de covid-19 condicionase la gala del año pasado. En esta ocasión, las medidas serán más laxas.

A medida que avance la noche, los nervios empezarán a aflorar entre los nominados, impacientes por conocer si son los afortunados que consigan hacerse con una estatuilla. Sin embargo, solo unos pocos serán, finalmente, los ganadores que tengan la oportunidad de subir al escenario para recoger el prestigioso galardón y lanzar sus discursos.

A lo largo de la historia de los Premios Oscar, algunos de los premiados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas han protagonizado grandes momentos, cargados de emoción y muchas veces de espontaneidad.

Bong Joong Ho, 2020

Uno de los discursos a destacar más recientes fue el del director surcoreano de ‘Parásitos’, Bong Joon-Ho, que pidió un aplauso y reconocimiento para los directores Martin Scorsese y Quentin Tarantino, además de enunciar que el premio sería compartido con los directores nominados en la categoría. La frase final también fue célebre: "Gracias, me voy a emborrachar hasta mañana por la mañana".

Penélope Cruz, 2009

Cómo olvidar aquel mágico momento en el que Penélope Cruz se alzó con la estatuilla a Mejor actriz por su papel en 'Vicky Cristina Barcelona', convirtiéndose en la primera española en conseguirlo. El discutso de la actriz madrileña estuvo a la altura y dejó una frase para el recuerdo: "¿Se ha desmayado alguien aquí alguna vez? Porque igual voy a ser la primera".

Tras las primeras palabras, Penélope agradeció el Oscar, en un larguísimo minuto y medio, a España, a todos los directores que han hecho de ella la actriz que es hoy, Almodóvar, Bigas Luna y Fernando Trueba, así como a "todos los actores de mi país". La intérprete hizo mención también a Alcobendas, "donde he crecido", así como a sus padres y hermanos. "Crecí en un lugar llamado Alcobendas, donde este no era un sueño muy realista".

Viola Davis, 2017

En 2017, su actuación en la película ‘Fences’ permitió a Viola Davis entrar a en la corta lista de intérpretes negros que se han hecho con una estatuilla. La actriz de Carolina del Sur se impuso a Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer y Michelle Williams para ser reconocida como Mejor actriz de reparto.

Al subir al escenario, Davis soltó un discurso de lo más emotivo en el que dejó claro que su intención es contar las historias de esos que ya se fueron: "La gente me pregunta constantemente: ¿qué tipo de historias quieres contar, Viola? Y yo respondo: exhumad esos cuerpos, exhumad esas historias, las historias de la gente que tuvo grandes sueños y nunca vio cómo esos sueños se cumplían. Gente que se enamoró, y perdió. Me convertí en artista, y gracias a Dios que lo hice, porque somos la única profesión que celebra lo que significa vivir la vida".

Michael Moore, 2003

El director estadounidense siempre ha sido un polémico activista, y al recoger el Oscar a mejor documental por ‘Bowling for Columbine’ mostró su rechazo a la guerra de Irak. Ese año fue en el que Estados Unidos, junto a otros aliados, invadió el país y marcó el inicio de la guerra. "Vivimos en unos tiempos en los que un hombre nos envía a la guerra por motivos ficticios. ¡Debería darte vergüenza, Sr. Bush!. Y cada vez que tengas al Papa o a las Dixie Chicks en tu contra, significará que tu tiempo se ha terminado", proclamó Moore.

Tom Hanks, 1994

Entre 1994 y 1995 Tom Hanks lograba el récord en ser el segundo actor de la historia en llevarse dos premios como Actor protagonista de manera consecutiva por sus papeles en ‘Philadelphia’ y ‘Forrest Gump’. El intérprete californiano se convertía así en el primer actor en interpretar un personaje homosexual en ganar el Oscar. Hanks dedicó sus palabras en hacer un homenaje a todas las víctimas del SIDA. “No estaría aquí si no fuera por mi profesor de teatro, uno de los mejores gays americanos que conozco”, apuntó.

Hanks también elogió a las víctimas del Sida como Gilkerson, un actor y titiritero de San Francisco que murió en 1989: “Las calles del cielo están demasiado llenas de ángeles”, concluyó el actor.

