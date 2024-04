A por Begoña, pero sin Begoña

Begoña Gómez y Pedro Sánchez pasean por el Museo de El Prado, en una recepción a los líderes de la UE y la OTAN, en junio de 2022. / BALLESTEROS / EFE

Núñez Feijóo ha dudado hasta el último momento sobre la conveniencia de llamar a la mujer de Pedro Sánchez a la comisión que investigará en el Senado el denominado caso Koldo. Había voces en Génova que le empujaban a hacerlo, pero para el líder del PP se trata de una línea roja que no le apetecía nada traspasar. "A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente, no me gusta, no es mi forma de hacer política, no es mi estilo, pero es evidente que el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones y si no las da adoptaremos la decisión que consideremos oportuna", sostenía Feijóo hace una semana.

Finalmente, los populares han encontrado la fórmula mágica para provocar que sobre la comisión de investigación sobrevuele la figura de Begoña Gómez sin necesidad de pasar el mal trago de exigirle su presencia física. A por Begoña Gómez, pero sin Begoña Gómez. Dar un rodeo, a través de las comparecencias de Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Carlos Barrabés, para llegar hasta ella.

De Javier Hidalgo ya se ha escrito mucho en las últimas semanas. Amigo de Gómez y CEO de Globalia, el perejil de todas las salsas en los casos que copan la actualidad informativa estos días, firmó acuerdos con la fundación África Center, que dirigía la mujer del presidente, con la que además tuvo reuniones en presencia del conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Como reveló EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un informe de Hacienda vincula el inicio de la trama con el rescate de Air Europa, cuya matriz es Globalia, por parte del Gobierno.

Menos conocido es el papel de Carlos Barrabés. El empresario fue quien presentó a Hidalgo a la mujer de Sánchez, y además está vinculado al máster que Gómez dirigió en la Universidad Complutense. Considerado un gurú del comercio online, asesora a empresas tecnológicas y entidades bancarias y es socio de una aceleradora de startups. El PP lo cita tras publicarse que la mujer del presidente del Gobierno lo recomendó en un concurso público.

Génova lleva a la comisión de investigación del Senado a los tres empresarios a los que se ha relacionado con Begoña Gómez para cerrar el círculo en torno a la mujer de Sánchez, pero sin traspasar la línea roja trazada por Feijóo.

