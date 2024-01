Narendra Modi, el líder revestido de sacerdote

Narendra Modi. / EPE

Durante diez años, y hasta 2014, Estados Unidos no permitió que Narendra Modi entrara en el país. Lo tenía prohibido porque era responsable de haber practicado políticas contra la libertad religiosa.

En junio del año pasado (como primer ministro de la India: lo es justamente desde 2014) no solo pisó tierra americana, sino que se plantó ante el Congreso y el Senado, en una ceremoniosa reunión conjunta, por pronunciar un discurso a favor de la amistad de ambos pueblos. Esta sería una excelente crónica resumida de las peripecias de Modi y de su personalidad. Dicen que es enérgico, arrogante y carismático y también, parece ser, vegetariano y abstemio, apasionado del trabajo y con una vida frugal.

Ha habido algunos dictadores, a lo largo de la historia, que han compartido estas aficiones. En cualquier caso, Modi, en estos últimos diez años, se ha hecho dueño y señor (por vía democrática, eso sí) de la república que, justamente este viernes (con una gran parada cívico-militar), conmemora el aniversario de la Constitución que emergió de la independencia del Imperio británico. Modi visitó Washington y, hace unos meses, fue anfitrión de la cumbre del G-20, y también fue invitado por Macron a la fiesta del 14 de julio y ahora es Macron quien recoge la invitación del indio y asiste a la Republic Day.

Esto es, está bien relacionado. Ha conseguido que India sea el más consolidado de los países emergentes que se conocen como BRICS, ha modernizado la economía (con una tasa de crecimiento del 7%) y las infraestructuras, ha hecho llegar un cohete a la luna, y es un aliado de todo el mundo, o de casi todos, si exceptuamos a China, a quien recientemente ha arrebatado (no él, sino la India) el privilegio de ser el país más poblado del planeta, con unos 1.425 millones de personas, aproximadamente.

Las cifras de este gigante son estremecedoras, empezando por la variedad de etnias, la clave de bóveda de una sociedad tan diversa como mayoritariamente hindú. Pero, claro, si hablamos de 950 millones de hinduistas, también debemos decir que hay casi 200 millones de musulmanes (más de los que hay, sumados, en Irán y Arabia Saudí), y 28 millones de cristianos, 20 millones de sijs, y 8 millones de budistas, entre otros. En un ambiente así, que ya viene cargado por una historia de confrontaciones y tragedias, la irrupción de Modi y de su partido, el Bharatiya Janata Party (Partido Nacionalista Hindú), como fuerza mayoritaria, significó una bomba de relojería que ha estallado, por ejemplo, con el último invento del dirigente. Paréntesis.

El BJP tiene nada menos que 170 millones de militantes y por supuesto que es la organización política más grande del mundo, más que el Partido Comunista Chino. Cerramos el paréntesis. Modi tiene, al menos, una mancha en su expediente. Cuando era gobernador de Gujarat (el antiguo estado de Bombay), se produjo la masacre de más de un millar de musulmanes a manos de devotos hindús. Y él no reaccionó. Dejó que ocurriera. De ahí que no le dejaran entrar en EEUU. Pero tiene más, como el asesinato, el pasado julio, de un dirigente sij en Canadá. No le mató él, pero sí agentes secretos del Estado. Y más aún, como la persistente política de desprecio, rechazo y animadversión hacia las minorías que no profesan la fe hinduista.

El último invento, como decía, el más clamoroso, la inauguración, este lunes, del mayor templo hinduista de la India y, por supuesto, del mundo. Una ceremonia fastuosa con Modi revestido de atributos sacerdotales, director de orquesta de los ritos religiosos, y entronizador de la estatua de Ram Mandir, que fue "poseída" por el espíritu de la divinidad. "Es un gran placer participar en este programa divino", dijo. Lo que no dijo es que, en este mismo lugar, en Avodhya, había habido, hasta 1992, una mezquita que los musulmanes habían erigido en 1529. Atizados por el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), el 6 de diciembre de ese año, una multitud de fieles la destruyó y asesinó a cientos de musulmanes.

Hay un detalle a tener en cuenta. El RSS es el brazo armado del BJP y Modi se afilió a él cuando era un muchacho de ocho años. "Es la llegada de una nueva era", dijo el primer ministro en la inauguración del templo. La era de Bharat (el nombre del país en sánscrito), que es como tendremos que llamar a la India el día que se culmine la maniobra autoritaria, de inflamaciones divinas, de Modi, pensada para convertirla en una potencia mundial y, al mismo tiempo, en un escaparate de sus glorias presidenciales.