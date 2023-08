Los BRICS se movilizan

2 Se lee en minutos



Tras un periodo de bajo perfil, sin reuniones presenciales durante la pandemia, el bloque de los BRICS formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica comienza hoy en Johannesburgo una cumbre que adquiere singular importancia por causa de la guerra de Ucrania. Rusia, partidaria de un escenario multipolar, muñidora de esta alianza que tanto recuerda a los No Alineados de tiempos de la Guerra Fría, no estará, sin embargo, representada por su presidente, porque de pisar tierra sudafricana Putin podría ser detenido en virtud de la orden de detención por crímenes de guerra lanzada por el Tribunal Penal Internacional (Sudáfrica es firmante del Tratado). Esta ausencia pone de manifiesto el aislamiento y la impotencia de Putin y su régimen oligárquico, en momentos en que Moscú busca aliados desesperadamente. Su ministro Lavrov lo suplirá en las conversaciones, pero el confinamiento del líder ruso es un mal presagio para sus expectativas y para la construcción del Sur Global que sirva de contrapeso a Occidente.

El presidente sudafricano, Ramaphosa, ha invitado a la cumbre a otros 67 países y a veinte representantes de organizaciones internacionales, desde el secretario general de la ONU al presidente de la Comisión de la Unión Africana. No se ha publicado una agenda de los asuntos que vayan a debatirse, pero parece que el tema estrella de la cumbre será la ampliación del grupo, que actualmente, con sus cinco miembros, ya representa al 42% de la población del planeta y al 23% del PIB global. No hay normas para la adhesión al grupo, y su discusión ya ha permitido observar cierta fractura interna: Rusia, y en menor medida China, las dos autocracias del bloque, están sumamente interesadas en la expansión de este club alternativo, en el primer caso porque Moscú necesita desesperadamente salir de su aislamiento, y en lo tocante a China, porque Pekín ha de abrir nuevos mercados emergentes. Las democracias, en cambio, no parecen dispuestas a reproducir esquemas propios de la Guerra Fría, que ya no tienen sentido.

En el terreno económico, se espera que se avance en la ‘desdolarización’ de la economía y en el impulso al uso de las monedas locales, ya que el comercio en dólares resulta oneroso para los emergentes después del estallido de la guerra de Ucrania y de la subida de tipos de interés en Occidente para combatir la inflación. Pero no se llegará ni de lejos a plantear la utópica cuestión de crear una moneda única, como desea Lula desde hace años.

El foro sudafricano no obviará el conflicto de Ucrania, y podría por ello servir de escenario de tanteo negociador, pero el conflicto europeo no parece todavía suficientemente maduro como para que se den grandes pasos en esta dirección. Sí servirá la reunión de los BRICS para tomar el pulso a la comunidad internacional, que, aunque con las reservas habituales en relación al imperialismo de EEUU, no está ni mucho menos conforme con el aventurerismo ruso, que ha lanzado una guerra inhumana y cruenta que a todos nos perturba.