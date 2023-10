Hitler lo volvería a hacer

2 Se lee en minutos



La ciudad de Rafá (Franja de Gaza) durante bombardeos israelíes. / ABED RAHIM KHATIB/DPA

Cuando en el instituto, hace años, nos obligaron a ver 'La lista de Schindler', la reflexión fue: "Pero esto cómo pudo pasar". Aprendimos sobre el antisemitismo. Y después, la banalidad del mal, de Arendt. Esa capacidad de cumplir órdenes sin importar sus consecuencias. Quizás esto explica lo que hoy vemos entre Palestina e Israel, en medios y en la diplomacia.

Por partes. Decía Kapuściński que "las guerras siempre empiezan antes de que se oiga el primer disparo, comienzan con un cambio del vocabulario en los medios". Desantes ya apuntaba por 1976 que la noticia no verdadera se convierte en "corrupción". Y esto explicaría lo de estos días, donde parecía que lo de Israel había comenzado con el ataque de Hamás y no hace 75 años, con el poder mayor de ese Estado para imponer su relato. Quizás por ello impiden la entrada de prensa en Gaza, para que otra versión no sea narrada. El dominio del vocabulario por parte de Israel ha llevado a equiparar a Hamás con la población civil, a una organización terrorista con un Estado con ejército, a una ocupación y colonización con la defensa, a que criticar a Israel sea antisemitismo, a ocultar a los israelíes que critican a Netanyahu o a imponer fuentes sionistas en los medios occidentales. El resultado ha sido desinformación y deshumanización.

Y segundo, la comunidad internacional. Naciones Unidas se creó para que los genocidios y los horrores de una guerra mundial no se repitieran. En cambio, nunca hemos estado más al borde de un conflicto mundial como ahora. ¿Por qué tantos años de impunidad para Israel tras los incumplimientos de la ONU? ¿En qué número de muertos acaba el derecho de defensa de Israel? ¿La Eurocámara aprueba el derecho de defensa y el cómo se ejecuta ese derecho? ¿Creen que eliminar a Hamás es la solución cuando ese mundo sin Hamás ya existe en Cisjordania, y la ocupación y el asesinato de palestinos no para? ¿Por qué no se exige un alto al fuego y solo se permiten 20 camiones de ayuda a una población secuestrada por Israel, pues no tienen ni libertad de movimientos? ¿Qué legitimidad tiene un Estado cuando dice combatir ideas terroristas desde el terror? ¿Qué hacer si Israel no reconoce ni a la Corte Penal Internacional y el veto en la ONU paraliza treguas humanitarias? ¿Si hay carta blanca del derecho internacional para Israel, hay carta blanca para el resto de estados del mundo? ¿La comunidad internacional puede hacer algo más que festejar luego el Día del Niño y la Niña, o el 8M, mientras los están matando?

Quizás estaríamos peor sin Naciones Unidas, pero la ONU y Europa estaban para prevenir crímenes y genocidios y no para que cada 15 minutos un niño sea masacrado. Es frustrante escuchar condolencias internacionales o decir que habrá un juicio a posteriori a los culpables mientras los muertos ya están en fosas. Eso sí, el negocio de la venta de armas, va bien.

Hoy pensaba en aquella clase de instituto y en aquella pregunta y sí, lo de Hitler pasó porque pasa ahora mismo. Hitler hoy podría repetir su historia.