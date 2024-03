Un vecino se harta de otro por esto que hace todas las noches: "¡Basta ya!"

Un nuevo conflicto entre vecinos ha llegado a Twitter y los usuarios no se han hecho esperar. Los carteles anónimos entre residentes de un mismo edificio se están volviendo virales en redes sociales, por sus divertidos comentarios o las extrañas situaciones que denuncian.

En este caso, del que se ha hecho eco la cuenta de Twitter 'Líos de Vecinos' (@LiosdeVecinos) el responsable de poner el cartel ha sido un vecino muy enfadado (y con razón), tras las acciones que hace uno de los vecinos que tiene y que según él, no respeta los horarios de ruidos en el edificio.

El problema de ruidos entre vecinos

A la hora de vivir en un edificio, una de las cosas que se deben tener en cuenta es que las paredes no son aislantes y que los ruidos de los vecinos van a poder llegar a tu casa. Podrás escuchar a tus vecinos hablar en tu casa, la música que ponen, escuchar a tu vecino de arriba caminar en tacones o cuando tu vecino pone la lavadora. Esta última ha creado un enfadado entre vecinos de una comunidad.

Ya sabemos que las comunidades de vecinos cuentan con horarios establecidos de descanso en los que no se puede hacer ruido. Este vecino se queja de otro de sus vecinos quien se supone que pone lavadoras cada día en las horas de la noche.

"Basta ya de poner lavadoras por la noche, hay gente que trabaja y necesita descansar", ha confesado este vecino.

Esto implica que se abra un debate. Por un lado, un vecino al que le molesta el ruido cada noche por las lavadoras que pone su vecino. Un vecino que quiere descansar y no lo consigue por este supuesto ruido.

Por otro lado, tenemos a un vecino del que no sabemos sus circunstancias personales en cuánto a su trabajo por ejemplo. No conocemos si este vecino no hace nada durante el día y lo hace para "fastidiar" este tipo de ruidos por la noche. O si bien, por otro lado, su trabajo no le permite poner lavadoras en otro horario, sino simplemente cuando llega a casa a esa hora.

"Yo tenía una vecina de encima que se molestaba cuando escuchaba la escoba rozar el rodapié los domingos por la mañana. No quiero pensar si le llego a poner la lavadora", confiesa un vecino también sobre otra situación semejante.

En este tipo de caso, una de las mejores cosas que puede pasar es que los vecinos hablen entre ellos estas circunstancias que quieren que cambien.