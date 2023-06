Convivir con los vecinos a veces puede ser una mierda, como demuestra este cartel colgado en una comunidad

Un nuevo conflicto entre vecinos ha llegado a Twitter y los usuarios no se han hecho esperar. / FREEPIK

Un nuevo conflicto entre vecinos ha llegado a Twitter y los usuarios no se han hecho esperar. Los carteles anónimos entre residentes de un mismo edificio se están volviendo virales en redes sociales, por sus divertidos comentarios o las extrañas situaciones que denuncian.

En este caso, del que se ha hecho eco la cuenta de Twitter 'Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) el responsable de poner el cartel ha sido un vecino muy enfadado (y con razón), que se había tomado la molestia de avisar "uno por uno" a todos los residentes del bloque de "no debían tirar de la cadena" entre las 9 y las 11 de la mañana de ese día debido a que iba a hacer un cambio en la bajante de su casa.

Una situación de lo más normal que no debería haber tenido más trascendencia, si no fuera porque alguno de los vecinos asumió por su cuenta que la cosa no iba con él o ella. La persona en cuestión decidió usar su baño y, por su puesto, tirar de la cadena.

"Si quien ha defecado a las 9:43 de la mañana, cuya mierda ha caído en mi cara, no aparece y se disculpa en las próximas 24 horas", comienza el indignado vecino su advertencia, "convertiré esta comunidad en un infierno", sentencia.