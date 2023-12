¿Te han regalado una pulsera Pandora? Así puedes dejarla como nueva

Si eres amante de las joyas seguramente tengas una Pandora en el fondo de tu joyero. Son un must have para los más coleccionistas y la infinidad de charms que están a la venta permite personalizarla al gusto y estilo de cualquiera. No obstante, con el paso de los años es usual que se ennegrezcan, se ensucien o se arañen, por ello, te traemos los mejores trucos para cuidar esta pieza, así como los remedios para que vuelva a estar como nueva.

La característica principal de esta pulsera radica en los numerosos charms que se le pueden poner, pero ¿eres consciente de cómo los guardas? Si los tienes todos apiñados en el mismo joyero se rozarán entre sí y lo último que estarás haciendo será ayudar a su conservación. Debes guardarlos en sus cajas correspondientes, evitando que choquen entre sí.

Además, la pulsera puede perder el brillo si no se llevan a cabo los métodos de limpieza y los procedimientos de cuidado adecuados. Si este es el caso de la tuya, sigue los consejos que te detallamos a continuación para pulir y abrillantar el brazalete.

Solo necesitarás un ingrediente para devolverle el brillo a tu pulsera: está en la cocina

Si a tu muñeca le empieza a rodear un rastro verdoso, es el momento de limpiar tu pulsera y devolverle las características que tenía al principio. El contacto con productos de belleza como perfumes, lacas y cremas contribuyen al proceso de oxidación de tu pulsera.

Vigila lo que te echas en las muñecas y en el cuerpo antes de ponerte la pulsera, porque ahí estará el origen del declive de sus materiales. Evitar guardar tu Pandora en lugares húmedos, quitártela para hacer deporte o no rociar perfume en ella son pequeños gestos que puedes cambiar en tu día a día y que ayudarán a que tu pieza de joyería se conserve mejor.

Si nada de esto cambia la salud de tu pulsera, prueba a sumergirla en un bol de agua con bicarbonato de sodio. Una vez pasados 15 minutos, frótala con un cepillo de dientes para terminar de arrastrar la suciedad.

Al secarla, observarás que tiene un brillo inigualable que ningún otro producto de limpieza es capaz de provocar. Si quieres que tu Pandora brille más aún, pulveriza un poco de vinagre blanco sobre ella y vuelve a frotar con el cepillo, ¿a qué esperas para probarlo?