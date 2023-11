Adiós a los tintes: el producto que disimula las canas en 10 minutos

El tinte es un gran aliado para numerosas personas a la hora de combatir las canas. Los hay que cuidan más el pelo pero ofrecen menos cobertura, y aquellos que tienen más pigmento pero estropean el pelo. Para evitar este dolor de cabeza y mantener tu cabello en su mejor forma, hay numerosos trucos caseros para remediarlo.

Cada vez son más las personas las que acuden a la peluquería para acabar con este problema, en el que técnicas como las balayage, babylights o los famosos barros las disimulan. No obstante, no es un secreto que el precio de estos tratamientos no sea precisamente barato, por ello, te detallamos un remedio casero para que lo pongas a prueba.

Las canas suelen aparecer debido a la pérdida de melanina, un pigmento presente en nuestro cuerpo que hace que nuestro pelo y piel tengan color. Este pigmento se va perdiendo a lo largo de los años a causa del envejecimiento, aunque también puede suceder por el llamado "estrés oxidativo", que afecta nocivamente a nuestro cuerpo provocando el cúmulo de sustancias dañinas en el ambiente celular.

Si eres de esas personas que aboga por abrazar las canas y lucir el pelo con ellas antes que taparlas, los mejores productos para cuidarlos radican en champús violetas. No olvides hacerte con uno de ellos si lo que quieres es un gris brillante en tu cabello.

El remedio casero para tapar las canas

Solo tardarás 10 minutos y lo podrás elaborar con productos que encontrarás en tu despensa. Un producto que solemos usar en la cocina y que además sirve para numerosos trucos relacionados con la higiene: el cabello, los dientes, la piel... es el aceite de coco.

Para esta ocasión lo utilizaremos para el cabello, que acompañaremos con dos cucharadas de aceite de salvia, un elemento que proporcionará brillo y fuerza a las fibras capilares del pelo. Con tres cucharadas de aceite de coco y dos de aceite de salvia, tendrás una mascarilla natural que deberás aplicar por todo el pelo para prevenir las canas.

Si quieres aumentar su efectividad, cuécelo todo a fuego medio en una olla y déjala enfriar para aplicártela luego con un cepillo o con las manos. Espera toda la noche con la mezcla y un gorro de ducha puesto para evitar ensuciar la almohada. Una vez te despiertes, lava tu pelo con normalidad.

Repite este proceso una vez a la semana para notar los beneficios del aceite de coco y la salvia en tu cabello, que, además de combatir las canas, te proporcionarán una cabellera hidratada y sana, lejos del daño ocasionado por los costosos productos químicos de la peluquería.