El sorprendente privilegio que pidió Laura Matamoros detrás de las cámaras de 'Supervivientes': "Me ha necesitado"

Laura Matamoros partía como una de las grandes favoritas de 'Supervivientes 2024', pero sus polémicos enfrentamientos con compañeros como Kiko Jiménez, Miri Pérez-Cabrero, o Marieta, y sus ataques a Makoke -madre de su hermana Anita- le han pasado factura y el pasado jueves la influencer se convertía en la última expulsada de la edición.

Separación con Benji Aparicio

Antes de abandonar Honduras para siempre, la hija de Kiko Matamoros cruzaba el puente de las emociones y, sin poder contener las lágrimas, se sinceraba como nunca sobre su separación de Benji Aparicio, con el que rompió en 2023 después de varios años repletos de idas y venidas, y dos niños en común, Matías y Benji Jr. "Siempre he querido formar una familia con el padre de mis hijos, ha habido muchas separaciones en mi relación y creo que es lo mejor, deberíamos haberlo llevado a cabo hace tiempo. El amor se tiene que demostrar y creo que eso ha fallado por parte de los dos, he tenido mucha dependencia del padre de mis hijos y ahora estoy aprendiendo a estar sola. El amor de mi vida no ha llegado todavía" confesaba muy emocionada.

El privilegio que pidió Laura Matamoros detrás de cámaras

Ha sido Kiko Matamoros, el encargado de desvelar cuál había sido la petición de la concursante en el programa de Telecinco. Lo desvelaba en el estreno de 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame'.

Desvelaba que había sido un privilegio que Laura Matamoros había pedido, y que nunca sucedió. La influencer habría pedido que su padre, Kiko Matamoros, fuera a Honduras a visitarle, eso sí, fuera de cámaras, ya que necesitaba estar con alguien de su familia, después de todo lo que estaba viviendo en la isla. Este reencuentro nunca sucedió, porque Matamoros -padre-, está completamente vetado de la cadena de Telecinco. Algo que ha hecho ya no solo que no pueda ir a visitar a su hija a Honduras, sino que además le ha impedido defender a su hija en los debates del propio concurso donde participaba. “Ella me ha necesitado, pero no les iba a blanquear. Más ganas que tenía de darle un abrazo a mi hija tenía poca gente, pero no les iba a blanquear yendo, no he podido defender a mi hija", confesaba el colaborador.