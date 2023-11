Así puedes usar ramas secas en las decoraciones navideñas

Las fiestas navideñas cada vez están más cerca y con ellas, el momento de poner el árbol (si es que aún no lo has puesto) y de decorar tu domicilio. Si no dispones del tiempo suficiente para hacerlo ni de los elementos adecuados, te alegrará saber que con productos tan simples como ramas y hojas secas lograrás que tu casa tenga un aura inigualable.

A todos nos gustaría presumir de un domicilio grande con un árbol kilométrico en el que cuelgan decoraciones de todos los colores y tamaños. Sin embargo, debemos buscar la forma en hacer que el espíritu de la Navidad vista nuestro hogar, y ello se puede conseguir cogiendo un puñado de ramas que encuentres en el jardín.

Asegúrate de que estén limpias y secas, y abstente de cogerlas si están muy pisadas o ha llovido en tu zona hace poco. Podrás seleccionar puntualmente las ramas que más te gusten de los árboles, pero la idea es recogerlas del suelo y reciclarlas.

Ramas: el único elemento que necesitarás para decorar tu hogar

Ayúdate de elementos como nieve falsa, purpurina o cola y lograrás ornamentos originales que solo estarán presentes en tu casa.

Recicla todo tipo de papel de colores, pegatinas, algodón y accesorios que tengas para hacer que los jarrones que prepares con las ramas sean de lo más vistosos. Si eres de los más minimalistas, con añadir un lazo o finos hilos dorados será suficiente para tener un adorno igual de bonito pero menos cargado.

Ve pegando las ramas al jarrón o al recipiente que hayas elegido y colócalas según tu gusto. Al finalizar, decide qué elementos decorativos acompañarán a tu pieza y en qué sitio estará.

Ideas para elaborar con ramas

Jarrón con ramas y bolas navideñas de los colores deseados.

Jarrón con ramas y piñas.

Jarrón con ramas y diversos adornos navideños.

Jarrón con ramas secas, nieve artificial y purpurina.

Jarrón con ramas secas pintadas de blanco.

Pinta las ramas del color que prefieras, recoge pequeñas flores y piñas para incorporar en tu jarrón o espolvorea y decora con los elementos que más se identifiquen con tu hogar.

Con esta manualidad rápida y sencilla, tendrás numerosas decoraciones para vestir tu casa y sorprender a los invitados en las cenas navideñas que prepares.