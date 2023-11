¿Es oro todo lo que reluce? No, también resplandece la plata limpia si la cuidas así

Puedes mantener tus piezas de plata limpias y brillantes con bicarbonato / Pixabay

Con el paso del tiempo, las cadenas, colgantes, pulseras o anillos de plata se quedan ennegrecidos. El brillo natural de este metal precioso pierde su fulgor y estas piezas de plata se ven envejecidas. Si quieres que tus joyas recuperen el brillo de siempre, toma nota de los trucos que te contamos a continuación.

Recuerda que cuanto más te afanes en dotar de un buen mantenimiento a tus accesorios de plata, más tiempo se conservarán, ya que si se acumula la suciedad, resultará más difícil eliminarla y puede que el resultado no sea impecable.

¿Por qué la plata se pone negra?

Se trata de una reacción química muy común y no significa que la plata de la pieza sea de mala calidad. Muchas personas creen que cuando la plata se queda de un tono negruzco es porque se ha oxidado. Sin embargo, la plata no se oxida, ya que no se produce una reacción con el oxígeno del aire. Con lo que la plata interactúa es con el azufre, presente de forma natural en el aire y en la piel.

Según explican los profesionales de Mar al Vent, que es una tienda valenciana de joyas de plata artesanales, este sulfuro (combinación de azufre con otros elementos) hace que la plata pierda su brillo: primero se queda amarillenta y, después, casi negra. Y es entonces cuando se ha generado el conocido como "sulfuro de plata".

En función del PH de cada piel, es decir, su índice de acidez, puede acelerarse este proceso. Asimismo, pueden perjudicar a la plata determinados cosméticos como cremas, perfumes, jabones o maquillajes, según sus componentes.

Otro factor que incide en que este metal precioso vea estropeado su característico color brillante es el porcentaje de azufre que haya en un ambiente o en el agua de la zona en la que se habite.

Cómo limpiar la plata

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para limpiar la plata que se ha quedado opaca o sin brillo y es un truco popular, conocido desde hace mucho tiempo. Hay diferentes formas de aplicarlo a tus joyas en función de su forma o de lo que te resulte más cómodo.

Se puede esparcir un poco de bicarbonato en un paño suave humedecido. Coloca tu pieza de plata en él y cierra el trapo a su alrededor. Entonces, frota con suavidad.

Otro método consiste en forrar el fondo de un cuenco con papel de aluminio y echar en él agua caliente y un par de cucharadas de bicarbonato. Recuerda calentar el agua por separado, puesto que el papel de aluminio no se puede introducir en el microondas, ya que podría explotar o prenderse fuego.

En esa disolución, hunde el accesorio de plata. Déjalo en remojo y, si ves necesario remover, hazlo con una cuchara de madera. Si las manchas no se están quitando, puedes añadir unas gotas de zumo de limón. Cuando saques el objeto, sécalo totalmente con un trapo limpio.

También puedes hacer una pasta homogénea con una proporción mayor de bicarbonato y un pelín de agua. Reboza tus piezas de plata con esta mezcla y restriega con cuidado. Si el color negro perdura, deja la masa alrededor de la pieza durante un rato más y, después, acláralo.

En cuanto a los anillos de plata con con piedras preciosas o semipreciosas, se aconseja sumergirlos en agua caliente y jabón. Si tienen suciedad muy visible, es posible retirarla frotando con un bastoncillo de algodón o con un cepillo de dientes de cerdas suaves. Habrá que tratar este tipo de piezas con mucho cuidado.

Hay que especificar que si la joya tiene arañazos no se podrán quitar mediante este tipo de limpieza, debido a que es un daño causado en el propio material.