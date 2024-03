Qué es el eritritol, el edulcorante que está en tendencia en muchas cocinas: beneficios y riesgos

El eritritol (E968) es un aditivo edulcorante permitido por las autoridades que regulan la alimentación en España. Pertenece al grupo de los polialcoholes, que son azúcares de origen natural vegetal y su uso se encuentra en auge, en la búsqueda en las cocinas de sustitutos del azúcar. Pese a su nombre, los polialcoholes no cuentan con el tipo alcohol entendido en el lenguaje común como parte determinadas bebidas alcohólicas, sino que son hidratos de carbono, no azúcares.

Otros edulcorantes similares son el maltitol, el lactitol, el xilitol, el sorbitol o el isomaltitol. Hay quien utiliza estevia, sacarina o miel para endulzar sus recetas, pero, si no conoces el eritritol, te contamos sus características y limitaciones, según la información de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Propiedades, beneficios y riesgos del eritritol

Este edulcorante de procedencia vegetal tiene en torno a un 30% menos de capacidad para endulzar los alimentos. Además de crearse de forma natural en algunas frutas, también puede ser generado en fábricas a partir de glucosas fermentadas con una levadura.

El eritritol es frecuentemente escogido por su bajo contenido calórico, que es inferior a 0,2 kilocalorías por cada gramo. Otro beneficio con respecto al azúcar común es que el eritritol no produce que se piquen ni se caigan los dientes. Por su propiedad endotérmica -es decir, que produce un efecto de enfriamiento- en cocina se emplea en ocasiones para glaseados o para obtener un sabor mentolado. Por otra parte, una ventaja del eritritol es que sí puede ser utilizado en procesos de cocinado determinados como el horno o la cocción, a diferencia de a otros edulcorantes.

A nivel nutricional, el eritritol resulta prácticamente inocuo, tal como refieren los especialistas gastronómicos del medio Directo al Paladar. Estos expertos explican que este edulcorante no contiene grasas, ni proteínas y tampoco gluten, lactosa ni fructosa. Aunque su composición es la de un hidrato de carbono, no reporta apenas ningún efecto en el organismo. Puede ser consumido por personas diabéticas, ya que cuenta con un índice glucémico bajo y no aumenta los niveles de insulina, pero en estos casos lo más adecuado es consultar con un médico.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) evaluó los atributos del eritritol hace casi dos décadas y también ha realizado periódicamente otros estudios más actuales. Esta entidad supranacional llegó a la conclusión de que su uso es seguro en alimentos sólidos. Sin embargo, la utilización de este aditivo en bebidas a nivel industrial no es recomendable porque dado el alto nivel de consumo de refrescos, los más asiduos, como los jóvenes, podrían consumir una cantidad de eritritol excesiva, que actuaría con efectos laxantes.

Por otro lado, la EFSA no ha encontrado evidencias que relacionen la ingesta de eritritol con una mayor propensión a padecer enfermedades cardiovasculares, aunque varios científicos publicaron en la revista Nature un artículo en el que sí avisaban una posible relación con infartos e ictus. Por ello, la EFSA anima a la comunidad científica a seguir indagando sobre este componente. No se han observado otros efectos secundarios más allá del resultado laxante originado tras una dosis demasiado grande.

Aun así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desaconseja en general el consumo de aditivos, "sobre todo si son prescindibles". No solo se refieren a los edulcorantes artificiales, sino también a determinados potenciadores de sabor, colorantes, etcétera. Asimismo, lo ideal es evitar preparaciones ultraprocesadas, como las que cuentan con aditivos de este estilo. Por ello, la corporación recomienda "educar al paladar a sabores menos dulces, reduciendo la cantidad de azúcar en las recetas".