Adiós a malgastar los aguacates maduros que tienes en casa: los revivirás gracias a este truco

El aguacate es uno de los alimentos más populares en la actualidad en España. Sin embargo, muchos no saben cómo identificar cuando ya no está en buen estado. Es curioso, ya que este alimento tan beneficioso para nuestra salud debe ser desechado cuando ya no es comestible, pero pocos se percatan de esto.

Sin embargo, debemos prestar atención a su proceso de maduración, ya que en el caso de los aguacates puede pasar de estar duro y, por tanto, incomestible, a estar demasiado blando y por tanto, listo para desechar. Para que no ocurra esto último, te presentamos un truco que recomiendan los expertos, con el que tus aguacates maduros aguantarán en perfecto estado hasta que los consumas.

Gracias al agua tus aguacates durarán más

Se trata de un truco efectivo, pero no ilimitado, ya que hará que tus aguacates duren más tiempo en buen estado a pesar de su madurez, pero no te permitirá mantenerlos así más de una semana. Por tanto, no olvides usar tus aguacates a los pocos días de haber realizado este truco.

El procedimiento es sencillo, pues únicamente tendrás que colocar tu aguacate o aguacates sin abrir en un recipiente de plástico y llenarlo de agua hasta que las frutas estén cubiertas. A continuación cerrar el tupper de forma hermética. Esto hará que tus aguacates maduros aguanten más tiempo en buen estado, evitando ponerse de color marron o ablandarse demasiado.