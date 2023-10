Aguacates.

El aguacate es uno de los alimentos más populares en la actualidad en España. Sin embargo, muchos no saben cómo identificar cuando ya no está en buen estado. Es curioso, ya que este alimento tan beneficioso para nuestra salud debe ser desechado cuando ya no es comestible, pero pocos se percatan de esto.

Con estas recomendaciones, podrás prevenir malestares al ingerir un aguacate que no esté fresco. Al menos, te salvarás de probar uno cuyo sabor ya no es del todo placentero. Son indicadores que deberías considerar al momento de consumir esta fruta.

Por ejemplo, si la piel se hunde cuando simplemente estamos tocando el aguacate quiere decir que está muy maduro: cómetelo antes de que sea demasiado tarde. Si las abolladuras son profundas, tíralo.

Si la piel se ha ennegrecido (es decir, no es verde oscura o marrón), deshazte del aguacate .

La carne ha de ser amarillo por dentro (con algunos trozos próximos a la piel verdes). Si es marrón o negra, quiere decir tendrás está en mal estado.

Si su sabor o su olor es desagradable, haz caso a tus cinco sentidos y tíralo.

Finalmente, si tiene moho, evidentemente tendrás que despedirte del aguacate por mucho que te guste.

Comer un aguacate a la semana podría reducir el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular / EPE

Con estos trucos, podrás evitar ponerte malo al comer un aguacate que no se encuentre en buen estado. También hay un sencillo truco para saber si un aguacate está en estado óptimo a la hora de comprarlo, algo que es difícil de percibir sin conocimientos y si no nos lo hace el frutero o la frutera. Es importante, pues muchas veces uno lo quiere para que esté para comer en el momento y otras veces para que esté en su punto en unos días. Lo que nadie quiere es llevarse para casa un aguacate demasiado maduro y pasado. No en vano, el precio de esta fruta no es precisamente bajo.

Por eso, es tremendamente útil conocer un truco para saber de un vistazo en qué punto de maduración está el aguacate, sin necesidad de manosear todos todas las piezas expuestas en la frutería. Se trata, a su manera, de una alarma que, en función de su color, nos avisa de cómo está el aguacate en cuestión.

Simplemente, se trata de observar el agujero que queda al descubierto en el lugar donde se ubicaba el trozo de ramita que unía el fruto al árbol. El color del interior de ese agujero dirá mucho del aguacate: si está verde, es que el fruto aún no está óptimo para su consumo; si ya ha adquirido un tono amarillento, es que el aguacate está en su punto; y, sin embargo, si su color ya es marrón, es que está pasado.