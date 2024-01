Cómo hacer un sándwich mixto saludable de manera rápida y sencilla

No ha pasado ni un mes desde que comenzó el año y ya son muchos los que han decidido iniciar su dieta, bien para quemar todo lo que han comido en navidades, o bien para mantenerse en su línea. Hay quienes optan por ir al gimnasio, salir a correr o practicar algún deporte, pero de nada vale si no se come de manera saludable, y eso no implica dejar de comer si no, comer lo que se desea en su justa medida y con alimentos que sean, preferiblemente, bajos en azúcar y que no contengan tantas calorías.

Son infinitas las recetas saludables que hay, incluso algunas que ni te imaginas, como torrijas o incluso donuts. Aunque hay también platos sencillos que pueden elaborarse de manera rápida y con ingredientes saludables, como por ejemplo el típico sándwich mixto, que, aunque no lo parezca, no es para nada saludable. El pan empleado es normalmente pan de molde, el cual contiene harinas refinadas y un alto porcentaje de azúcar que provoca problemas en la salud, pero si se emplean los ingredientes adecuados, será todo un éxito.

Ingredientes

2 rebanadas de pan integral

2 lonchas de pavo (se puede sustituir por pollo o jamón ibérico)

2 lonchas de queso ligero (queso de burgos, ricota, mozzarella o queso feta)

Hojas de lechuga (opcional)

Rodajas de tomate (opcional)

Aguacate (opcional)

Sándwich mixto saludable en pocos pasos

Preparar un sándwich mixto de la manera más saludable posible no tiene ningún misterio, la clave está en utilizar ingredientes bajo en calorías. En primer lugar, es utilizar dos rebanadas de pan de molde, importante que sea integral. A diferencia del pan de molde normal, este contiene fibra dietética, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal, disminuye los niveles de colesterol en sangre, incluso disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Otra opción es reemplazar el pan por hojas de lechuga.

En segundo lugar, coloca las lonchas de pavo, u otro tipo de proteína encima de una de las rebanadas de pan. Y después, se realizará el mismo procedimiento con el queso. El sándwich ya estaría listo, aunque puedes optar por agregarle verduras para hacerlo más saludable, como es el caso de hojas de lechuga, tomate natural, pepino, pimiento, cebolla, etc. Esto hará que el plato tenga más nutrientes y más fibra. También pueden agregarse otros ingredientes como aguacate, hummus o yogur griego. Y ya estaría listo para disfrutar.

Si eres de los que prefiere el pan crujiente, una opción saludable es calentarlo en la freidora de aire a temperatura 180º unos 4 minutos, aunque puede variar dependiendo de lo dorado y crujiente que lo desees. No necesita aceite ni mantequilla por lo que el resultado será, además de saludable, delicioso.