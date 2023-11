Receta de pechugas de pollo: mucho sabor, económica y cualquiera la puede hacer

Come ligero y sabroso elaborando unas rápidas pechugas de pollo / PIXABAY

El pollo es uno de los mejores aliados cuando queremos llevar una dieta saludable. No es necesario comer ensaladas todos los días o privarnos de las carnes más ricas, pero sí consumirlas con moderación. En uno de esos días que quieras sustituir una comida un poco más cargada, el pollo te saciará de la mejor forma y, si lo preparas correctamente, podrías llegar a elegirlo frente a otros platos.

Fuente de proteínas, lípidos y vitaminas, los expertos recomiendan consumir pollo de tres a cuatro veces por semana. Esta carne contiene fósforo, un elemento esencial para nutrir nuestros dientes y huesos.

Además, no importa la hora a la que te lo tomes, pues se digiere con mucha rapidez y hace que tus niveles de energía se mantengan altos durante todo el día. La accesibilidad también es un punto a favor muy importante de este alimento, pues por poca cantidad de dinero podemos obtener un par de filetes que podremos extender durante toda la semana.

No todas las recetas son de dieta, y debemos dejar de vincular al pollo con ella, pues mucha gente genuinamente lo prefiere en vez de a la carne, optando por hacer sabrosas elaboraciones con él.

La elección del pollo no deja de ser una opción fácil, rápida y rica para saciar el hambre, donde simplemente con hacerlo a la plancha, al horno o trocearlo para un guiso, ya obtendremos un plato lleno de nutrientes.

Pechugas al horno: jugosas y llenas de sabor

Aprovecha el horno para elaborar unas pechugas llenas de condimentos y sabor que se desharán al llevártelas a la boca. Te llevará un total de 30 minutos y, gracias a la cantidad, podrás compartirlas con tus invitados.

Ingredientes

5 pechugas de pollo .

1 litro de agua .

5 cucharadas de zumo de limón .

3 cucharadas de sal .

5 cucharadas de aceite de oliva .

3 cucharadas de mostaza .

1 cucharada de pimienta negra .

1 cucharada de pimentón dulce .

1 cucharada de ajo en polvo .

1 cucharada de cebolla en polvo .

1/2 cucharada de comino molido.

Preparación

Limpia las pechugas quitando la grasa de cada una de ellas. Sécalas posteriormente con papel de cocina. Coge un recipiente amplio en el que verterás el agua y la sal. Sumerge las pechugas en la solución. Dejamos reposar las pechugas durante 20 minutos en la salmuera. Pasado el tiempo, precalentamos el horno a 200 grados durante 25 minutos. Preparamos los condimentos en un recipiente aparte, donde mezclaremos pimienta, pimentón, mostaza, ajo, cebolla y comino. Una vez precalentado el horno, pintamos las pechugas (que previamente habremos secado) con aceite de oliva y la mezcla de especias. Añadimos el zumo de limón por encima y frotamos las pechugas para que se impregnen bien los condimentos. Introducimos la bandeja en el horno y ponemos calor por ambos lados durante 30 minutos. Voltearemos las pechugas a media cocción para asegurarnos de que estén en su punto. Al terminar, sacamos y dejamos enfriar. Servimos con la guarnición que más apetezca: ensalada, patatas o incluso arroz.

Ahora que has aprendido a elaborar unas deliciosas pechugas de pollo al horno, no esperes más para invitar a tus seres queridos a casa para deleitarles con ellas. Deberás sacar algo de tiempo para su elaboración, pero te aseguramos que el resultado no te dejará indiferente.

La mezcla de especias, el sabor del limón y el aspecto tostado de las pechugas, harán que quieras repetirlas una y otra vez a lo largo de la semana.