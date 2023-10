Cómo hacer una dieta fitness paso a paso

10408548 - mozzarella and tomatoes dieta mediterranea aceite de oliva FOTO: 123RF / marcomayer/123RF

Una dieta que implemente los nutrientes básicos es esencial para mantener no solo un buen físico, sino un óptimo estado de salud. Somos lo que comemos y el hecho de realizar un plan de cinco comidas diarias, en el que no falten, ni sobren los nutrientes necesarios hará que consigas tus objetivos.

Sin embargo, a día de hoy existen muchas dudas sobre qué es sano y qué no. Por ello, te indicamos los pasos que debes seguir para elaborar una dieta fitness.

Pasos para construir una buena dieta fitness

1. Piensa cuál es tu objetivo

La dieta debe variar en función de los objetivos de cada persona. Así, si lo que buscas es la pérdida de grasa, debes disminuir los carbohidratos de las comidas. Por el contrario, si buscas ganar músculo, tendrás que incluir la suficiente proteína y aumentar los carbohidratos. En caso de que solo busques mantener un estado saludable, crea una dieta equilibrada que incluya todos los nutrientes.

2. Organiza tu menú semanal

Una buena organización es clave para seguir una dieta. Un buen truco es organizar durante el fin de semana las comidas de la semana siguiente, para así poder comprar los alimentos que necesites. Dejar margen para la improvisación solo hará que acabes comiendo lo primero que encuentres en tu frigorífico.

3. Elabora una dieta equilibrada

En primer lugar, beber al menos tres litros de agua al día es imprescindible, de ello dependerá que se optimicen todos los procesos biológicos del organismo. Además, es importante prestar atención en que al menú no le falten hidratos de carbono, que aporten tanto almidón, como fibra. Las proteínas o las grasas insaturadas tampoco deben olvidarse.

Uno de los errores más comunes, sobre todo en los deportistas que quieren hacer una dieta de definición es reducir demasiado los alimentos y las calorías, lo que provoca una desnutrición que es perjudicial. Otro fallo habitual es reducir en exceso la proteína, lo que, en el caso de los atletas en definición, genera dificultad para mantener la masa muscular que han construido en el gimnasio.

4. Busca la frecuencia que necesitas

Aprender a dosificar es super necesario. Como consejo, piensa en esos momentos oportunos en los que necesitas energía, al igual que en esos en los que no la necesitas y quieres minimizar las posibilidades de acumulación de grasa.

La clave está en la moderación y en controlar el número total de calorías consumidas, ya que el déficit o superávit de calorías al final del día es lo que provocará que ganes o pierdas calorías.

Pero, sin duda, lo más importante, es ingerir los suficientes alimentos antes de realizar deporte. De lo contrario, se podrían llegar a sufrir deficiencias a largo plazo.

5. No te obsesiones

Cuando una persona se adentra en una dieta, puede llegar a culparse cuando no come lo que tenía previsto. Y es que, tan importante es tener una buena organización como no sobrecargarse de culpa, si en algún momento no puedes seguir la dieta, por distintas circunstancias.

La disciplina es esencial, sí, pero sin llegar a los extremos. Siempre y cuando se mantenga una razonable ingestión total de calorías, se pueden comer todos los grupos de alimentos.

Ejemplos de dietas para cada momento del día

Desayunos

El desayuno es la comida más importante del día, estamos cansados de oírlo, pero no todos lo aplican. Para los que no están acostumbrados, puede llegar a ser costoso al principio. Pero cuando te acostumbres a realizar un desayuno equilibrado y repleto de nutrientes, no podrás salir de esa dinámica.

Algunas ideas de desayunos saludables pueden ser un licuado de frutas como pera, melocotón o manzana, a lo que puedes unir ingredientes como espinacas, jengibre o limón. También es conveniente añadir tostadas con huevos revueltos o pavo, que aportarán la proteína.

Almuerzos y meriendas

Incorporar buenos nutrientes a media mañana o a media tarde es básico para que el organismo siga teniendo la energía que necesita. Por tanto, olvidarse de estos momentos y unir la comida con la cena, sin comer de por medio no traerá más que problemas a tu salud.

Hay muchos almuerzos y meriendas sanas y, sobre todo, fáciles. Desde tortitas de arroz con pavo, aguacate o atún hasta un batido de frutas o unas buenas tostadas de pan integral.

Comidas

La comida tiene que incluir una buena cantidad de proteínas, así como hidratos. En definitiva, tiene que tener de todo un poco. No te olvides de la energía que necesitarás durante la tarde.

Algunos básicos para construir una comida equilibrada son: arroz, pasta o patatas, con carne magra de ternera a la plancha y verduras al vapor.

Cenas

Al final del día se deben evitar las harinas blancas o refinadas. Además, es conveniente aumentar el consumo de proteínas, magras, verduras y frutas.

Un truco es comprobar que el plato tenga color, pues un menú que solo incluya empanadas, pizza o pastas sin acompañar indican que estamos perdiendo nutrientes.

Y estos son todos los consejos y ejemplos para crear una buena dieta fitness, que sea equilibrada, económica y fácil. Ser constante hará que consigas tus objetivos. Aunque lo más importante es guiarse por la lógica, escuchar las señales del cuerpo y no obsesionarse.