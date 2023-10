Si te sienta mal la leche, este es el mejor sustituto para el desayuno

Aprende cómo preparar en casa esta bebida como alternativa a la leche de vaca

Tomar un vaso de leche de vaca mezclada en el café, sola o con polvos de cacao es muy habitual en los desayunos. Las personas intolerantes a los lácteos recurren a otras bebidas en este momento del día, que es una de las ingestas más importantes de la jornada. Hay quienes eligen el té o los zumos de frutas. Habitualmente, si estos son comprados, contienen una gran cantidad de azúcar y, por tanto, a veces no resultan la opción más saludable.

Otras personas prueban diferentes bebidas vegetales: leche de soja, de almendras, de avena, de arroz... Es difícil acertar con el sabor que cada uno prefiere, además de que muchas veces suponen un coste más alto y de que no siempre cuentan con los mejores componentes a nivel nutricional.

¿Es lo mismo intolerancia a lactosa que alergia a la leche?

No hay que confundirlas. Como indica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la intolerancia a la lactosa sucede cuando hay una carencia de lactasa, que es la enzima que la digiere. La lactosa es un hidrato de carbono presente de forma natural en lácteos y, sin esta ayuda para procesarla, nos puede provocar problemas digestivos.

Por otro lado, hay que precisar que la leche tiene más nutrientes además de la lactosa, que son diferentes proteínas. Es posible que nuestro organismo no las asimile adecuadamente. Por este motivo, no se podrían tomar tampoco alimentos "sin lactosa", ya que esta etiqueta no asegura que no contengan estas proteínas que sí nos siguen dando alergia. Algunas de estas son la lactoalbúmina, la caseína y las lactoglobulinas.

Esta hipersensibilidad a los componentes de los lácteos puede variar desde una pequeña molestia hasta una reacción alérgica bastante grave. Así que, si tienes dudas, acude a tu médico y a especialistas en alergología y en el aparato digestivo para que te hagan las pruebas correspondientes.

Una bebida alternativa a la leche

Tanto si tienes alguna de estas alergias o intolerancias, como si deseas probar cosas nuevas, te contamos cómo empezar tu día con una bebida fácil de preparar, barata y con una textura similar a la leche. Se trata de una bebida muy cremosa con ingredientes fáciles de adquirir. Necesitarás:

Una taza y media de agua

Un cuarto de taza de avena

1 plátano (mejor si está maduro)

Una cucharadita de semillas de chía

Opcional: esencia de vainilla, canela, un edulcorante

Para preparar este batido, primero debes hidratar los granos. Para ello, sumerge la avena y las semillas de chía (juntas) en un cuenco con la cantidad de agua indicada. Espera 15 minutos.

Mientras, corta en rodajas o en trozos pequeños el plátano. En función del grado de dulzura que te guste, puedes añadir unas gotas de esencia de vainilla o tu edulcorante habitual. Ten cuidado con las cantidades en estas sustancias porque algunas endulzan mucho. Si dudas, incorpora poco a poco y mientras ve probándolo, hasta conseguir el sabor adecuado. Como edulcorante no es necesario el azúcar, hay otras alternativas como sacarina, estevia, panela o eritritol.

Después, junta todos los ingredientes y bátelos hasta que desaparezcan los grumos. Otras variantes incluyen canela o frutos secos. También se puede incluir hielo, para refrescar la bebida.

Además, se puede elaborar más bebida de una sola vez si aumentas las cantidades, pero siempre mantén la proporción.